César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 17

El nuevo Poder Judicial heredó un gran rezago de expedientes del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF); la carga de trabajo se incrementó especialmente en agosto hasta llegar a 573 mil 43 pendientes de resolver, 20 mil 370 asuntos más que en julio.

En septiembre, el CJF se extinguió y sus funciones fueron transferidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Datos oficiales refieren que en julio de este año, en tribunales y juzgados federales había una existencia inicial de 554 mil 883 expedientes, luego ingresaron 126 mil 781 y sólo egresaron 128 mil 991. Para agosto, de 760 mil 690 recursos en existencia, únicamente se resolvieron 187 mil 647 asuntos.

El nuevo OAJ cuenta con mil 578 jueces y magistrados adscritos, así como 936 órganos jurisdiccionales, entre tribunales colegiados de circuito, de apelación, juzgados de distrito, centros de justicia penal federal, un centro nacional de justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones y tribunales laborales federales.

La capacidad instalada del Poder Judicial de la Federación, sin contar a los órganos auxiliares, es de 260 tribunales colegiados de circuito, 39 tribunales colegiados de apelación, 429 juzgados de distrito, 42 centros de justicia penal federal, 133 tribunales laborales federales y un centro nacional de justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones distribuidos en 32 circuitos jurisdiccionales.