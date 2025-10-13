César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 16

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que las 181 Oficinas de Correspondencia Común (OCC) que se localizan en todas las sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el país, recibirán y remitirán de forma inmediata las promociones dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Éste señaló que en coordinación con la Corte capacitó a 330 servidores públicos para el uso adecuado del Módulo de Intercomunicación (Minter-SCJN), en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general número 1/2025 (12a.) emitido por el pleno del máximo Tribunal del país.

Los objetivos del acuerdo son regular la recepción, registro y turno de los asuntos que son competencia de la Suprema Corte; favorecer una distribución equitativa de las cargas de trabajo entre las ponencias, así como asegurar que la ciudadanía cuente con información clara, oportuna y transparente sobre la asignación de los asuntos para garantizar una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.

El OAJ apuntó que las personas pueden presentar promociones en cualquiera de las OCC ubicadas en las sedes del PJF en el interior de la República Mexicana. “El personal capacitado las recibirá y, sin mayor trámite, las enviará a la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las OCC deberán remitir la promoción física y los anexos correspondientes en un plazo de tres días, utilizando el sistema de mensajería ordinaria”.