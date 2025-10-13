Lunes 13 de octubre de 2025, p. 16
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que las 181 Oficinas de Correspondencia Común (OCC) que se localizan en todas las sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el país, recibirán y remitirán de forma inmediata las promociones dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Éste señaló que en coordinación con la Corte capacitó a 330 servidores públicos para el uso adecuado del Módulo de Intercomunicación (Minter-SCJN), en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general número 1/2025 (12a.) emitido por el pleno del máximo Tribunal del país.
Los objetivos del acuerdo son regular la recepción, registro y turno de los asuntos que son competencia de la Suprema Corte; favorecer una distribución equitativa de las cargas de trabajo entre las ponencias, así como asegurar que la ciudadanía cuente con información clara, oportuna y transparente sobre la asignación de los asuntos para garantizar una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.
El OAJ apuntó que las personas pueden presentar promociones en cualquiera de las OCC ubicadas en las sedes del PJF en el interior de la República Mexicana. “El personal capacitado las recibirá y, sin mayor trámite, las enviará a la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las OCC deberán remitir la promoción física y los anexos correspondientes en un plazo de tres días, utilizando el sistema de mensajería ordinaria”.
Agregó que el proceso se llevará a cabo a través de Minter-SCJN, herramienta tecnológica que contribuirá a la apertura, eficacia y buen funcionamiento de los procesos institucionales.
“La atención al público usuario se apegará en todo momento a las disposiciones vigentes que regulan la tramitación de asuntos judiciales, por lo que podrán recibirse y enviarse todos los asuntos con excepción del supuesto previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo que se refiere al recurso de revisión.”
Por separado, integrantes del pleno del OAJ visitaron instalaciones jurisdiccionales en Xalapa, Veracruz, y en Apizaco, Tlaxcala. Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, presidentas de las Comisiones de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales y de Adscripción, respectivamente, sostuvieron encuentros de trabajo con jueces y magistrados con sede en Xalapa, Boca del Río y Villa Aldama.
Explicaron que el objetivo de estas reuniones es dialogar sobre las condiciones de trabajo que tienen, identificar sus requerimientos administrativos, así como conocer el ingreso y egreso de asuntos que registra cada Juzgado y Tribunal, con el fin de generar las condiciones necesarias para hacer más eficiente la impartición de justicia a favor de la sociedad.