Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 14

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) acercará de forma gratuita la justicia a toda la sociedad, para lo cual se pondrán en marcha jornadas itinerantes en las que abogados brindarán asesoría y acompañamiento legal a cualquier ciudadano o integrante de comunidades indígenas o multiculturales, urbanas o alejadas de los principales centros poblacionales y que requiera apoyo en los ámbitos penal, laboral o mercantil, afirmó su titular, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, en entrevista con La Jornada.

“Ésta es una nueva etapa en la cual uno de los propósitos de la reforma judicial es acercar la justicia al pueblo”, por lo que se tiene considerado “hacer jornadas itinerantes para llegar a más poblaciones y de esta manera acercarnos y ayudar a más gente”, independientemente de que el instituto cuenta con representaciones en cada uno de los centros de justicia penal en las entidades federativas y una oficina central en la Ciudad de México, también se brindan orientaciones de manera personal o vía telefónica, agregó.

“Es importante decirle a la gente que el IFDP es su casa, una casa donde podemos ayudar a los ciudadanos a defenderse de cualquier arbitrariedad, y en nuestro país gran parte de nuestra población tiene problemas legales de todo tipo, no necesariamente relacionados con la posibilidad de estar en prisión, sino con la falta de pago de un seguro o de otro tipo y aquí podemos auxiliarlos.”

Rubio Chávez, quien ha desarrollado una carrera en el Poder Judicial de la Federación, además de realizar labores jurisdiccionales, también ha estado a cargo de la puesta en marcha de sistemas tecnológicos que agilizan los procedimientos de notificación y desarrollo de audiencias de tipo penal. El magistrado fue designado el 1º de septiembre titular del IFDP, cargo que ocupará hasta el 31 de agosto de 2028.