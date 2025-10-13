De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 12

En comisiones del Senado avanzó un exhorto a las autoridades de las 32 entidades para que en las licencias de conducir se incluya un apartado en el que las personas expresen si desean ser donadores de órganos.

La propuesta se discute en esa Cámara en el momento en que más de 19 mil personas se encuentran en lista de espera de un órgano o tejido, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes.

El dictamen avalado por unanimidad en la Comisión de Gobernación establece que muchos de los pacientes que esperan la donación de un órgano fallecen antes de recibirlo.

Uno de los principales retos, apunta, es que se incremente el número de personas donadoras por medio de mecanismos prácticos y accesibles que permitan expresar de manera clara y sencilla la voluntad de que en caso necesario se usen sus órganos.