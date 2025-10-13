De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 12

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas se reunirán este lunes con senadores para exponer y analizar la minuta que reforma la Ley de Aduanas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, precisó que en esta semana se revisará el tema en comisiones y posteriormente pasará al pleno.

Por su lado, el coordinador de la bancada del PRI en esa Cámara, Manuel Añorve, anunció que el tricolor votará en contra de la modificación legislativa, pues con ella el gobierno federal continúa diseñando “un traje a la medida para tener control absoluto de la operación de los recintos fiscales y convertir a México en una dictadura como Venezuela”.

Agregó que dicha reforma está encaminada a quedarse con el control del huachicol fiscal, es decir, cambiar aceites o engañar que eran aceites por gasolina.