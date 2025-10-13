César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 11

El pueblo otomí residente en la Ciudad de México anunció que en el edificio donde estuvo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se construirá el área denominada El Común, donde desarrollarán vivienda, un sitio para asambleas, locales comerciales, cocina y comedor.

Asimismo, estima que haya radio comunitaria, una escuelita autónoma, medicina alternativa, sala de usos múltiples, estacionamiento y área de recreación, “y sobre todo, con el trabajo colectivo se generará organización, autonomía, educación, salud, alimentación, vivienda, cultura y arte”.

Con motivo del quinto aniversario de la toma del instituto, señalaron que El Común se edificará con el trabajo colectivo, con convicción de lucha, dignidad, resistencia y rebeldía: la única opción de vida para esta comunidad.

Una casa para zapatistas

Principalmente, dijeron que a 29 años del Congreso Nacional Indígena, “nuestros hermanos zapatistas no están solos. Hoy tienen una casa adonde llegar, y en la víspera de cumplir 30 años, estamos seguros de que serán parte fundamental en la construcción de El Común”.

Por ello, invitaron a colectivos, pueblos, organizaciones y redes de resistencia a que se sumen no sólo a la construcción de El Común, sino a que estén alertas, “porque esta declaración seguramente no gustará a los gobiernos local y federal”.