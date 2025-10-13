▲ Elián González sostuvo que Donald Trump es una amenaza para el mundo, por lo que América Latina debe integrarse. Foto Roberto García Ortiz

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 5

“Cuba sigue viva, sigue luchando y sigue fuerte. Cuba nunca perderá su sueño ni su esperanza”, aseveró el diputado cubano Elián González, quien fue el protagonista del conflicto diplomático entre su país y Estados Unidos a finales del siglo XX, cuando apenas era un niño.

En entrevista con La Jornada, en el marco del cierre de actividades del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, sostuvo que a menos de un año que se conmemore el centenario del nacimiento del histórico líder cubano, Fidel Castro Ruz, sus ideales siguen vigentes y su legado se mantendrá.

“Cada vez que vemos un nuevo episodio de nuestra historia, nos damos cuenta que Fidel ya nos había alertado de eso. Habló de una escalada del fascismo cuando aún nadie lo tenía en cuenta y de la amenaza del sionismo. Alzó su voz por el pueblo palestino muchos antes de lo que estaba por venir”.

González consideró que el presidente estadunidense, Donald Trump, “es una amenaza” no sólo para Cuba y su pueblo, sino para la región y el mundo. Frente a ello, convocó a la integración de América Latina y el Caribe.

De visita en la Ciudad de México para participar en el encuentro, planteó que hoy las “medidas de asfixia” contra la isla han cobrado mayores dimensiones, debido a que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio (de origen cubano), “conoce, ha estudiado y ha llevado a cabo todo lo que él sabe que puede perjudicar a Cuba, ha aplicado mecanismos que nunca se utilizaron en su totalidad. Sabe cómo hacer el cerco para que Cuba se quede aislada”.

Electo en 2023 como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, González es hoy una de las figuras más emblemáticas entre los nuevos cuadros de la Revolución.