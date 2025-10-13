L

a imagen de Javier Vasco Aguirre en conferencia de prensa tras la paliza recibida el sábado ante Colombia lo dice todo. Primer plano: el técnico cabizbajo soltando frases sin mucho sentido: “Lo siento profundamente”. Respecto a sus jugadores dijo que algunos “no estuvieron a la altura” y “no se puede ser tan poco competitivo”. Un tibio mea culpa sin autocrítica: “El principal culpable soy yo”. También soltó: “el resultado lastimó mucho en el ánimo de la gente”, pero “estamos en el camino correcto” (o sea que no habrá golpe de timón)… En un segundo plano se observa lo que realmente importa a federativos, dueños de equipos y a Televisa: una cortina atiborrada de logos –¡ya la quisiera el Checo Pérez!– de 12 empresas patrocinadoras de este desastroso tricolor.

El negocio mundialista está cocinado y eso es lo importante para los dirigentes, lo demás son incidentes nimios. La melodía que los tiene arrobados es el tin-tín de la caja registradora: Los mexicanos de clase pudiente hacen fila para comprar los carísimos boletos para los partidos del Mundial 2026. Ahí se mató dos pájaros de un tiro: habrá buena recaudación y no podrá asistir esa chusma adicta a vociferar el “¡ehhhh pu….!”. Los patrocinadores se pelean por tener un espacio en la sábana que cuelga detrás del director técnico. Abundan las solicitudes para filmar comerciales con el plantel, aunque algunos rayan en lo ridículo… ¿Y el aspecto deportivo? Está claro que no hay equipo, pero ¡eso es lo de menos!

Tan poco importa que cuando el estratega Marcelo Bielsa estaba dispuesto a dirigir al Tri tras un acercamiento, echaron reversa, pues el argentino ponía muchas condiciones encaminadas a mejorar el rendimiento del equipo, y eso ya les pareció un exceso, un irse hasta la cocina; además –al igual que la opción de Guillermo Almada– la reprobaron nada más porque eran las propuestas de Grupo Pachuca… Aguirre aterrizó en la silla ardiente traicionando sus palabras, cuando señaló que no volvería a dirigir a la selección porque era el turno de los técnicos jóvenes, pero, sobre todo, llegó por capricho de Juan Carlos Bomba Rodríguez… Casi siempre los caprichos cuestan caro, visto está. El Vasco, si algo sabe, es cobrar y punto.