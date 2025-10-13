Listo el negocio hacia 2026… falta el equipo
a imagen de Javier Vasco Aguirre en conferencia de prensa tras la paliza recibida el sábado ante Colombia lo dice todo. Primer plano: el técnico cabizbajo soltando frases sin mucho sentido: “Lo siento profundamente”. Respecto a sus jugadores dijo que algunos “no estuvieron a la altura” y “no se puede ser tan poco competitivo”. Un tibio mea culpa sin autocrítica: “El principal culpable soy yo”. También soltó: “el resultado lastimó mucho en el ánimo de la gente”, pero “estamos en el camino correcto” (o sea que no habrá golpe de timón)… En un segundo plano se observa lo que realmente importa a federativos, dueños de equipos y a Televisa: una cortina atiborrada de logos –¡ya la quisiera el Checo Pérez!– de 12 empresas patrocinadoras de este desastroso tricolor.
El negocio mundialista está cocinado y eso es lo importante para los dirigentes, lo demás son incidentes nimios. La melodía que los tiene arrobados es el tin-tín de la caja registradora: Los mexicanos de clase pudiente hacen fila para comprar los carísimos boletos para los partidos del Mundial 2026. Ahí se mató dos pájaros de un tiro: habrá buena recaudación y no podrá asistir esa chusma adicta a vociferar el “¡ehhhh pu….!”. Los patrocinadores se pelean por tener un espacio en la sábana que cuelga detrás del director técnico. Abundan las solicitudes para filmar comerciales con el plantel, aunque algunos rayan en lo ridículo… ¿Y el aspecto deportivo? Está claro que no hay equipo, pero ¡eso es lo de menos!
Tan poco importa que cuando el estratega Marcelo Bielsa estaba dispuesto a dirigir al Tri tras un acercamiento, echaron reversa, pues el argentino ponía muchas condiciones encaminadas a mejorar el rendimiento del equipo, y eso ya les pareció un exceso, un irse hasta la cocina; además –al igual que la opción de Guillermo Almada– la reprobaron nada más porque eran las propuestas de Grupo Pachuca… Aguirre aterrizó en la silla ardiente traicionando sus palabras, cuando señaló que no volvería a dirigir a la selección porque era el turno de los técnicos jóvenes, pero, sobre todo, llegó por capricho de Juan Carlos Bomba Rodríguez… Casi siempre los caprichos cuestan caro, visto está. El Vasco, si algo sabe, es cobrar y punto.
Colombia nos hizo el favor de quitar el velo al que varios se aferraron tras los empates ante Japón y Corea del Sur, partidos que fueron el aviso que nadie quiso ver ni oír. Muchas cosas quedaron claras: el Tri mayor no ha trabajado suficiente ni bien. Las selecciones no tienen un sistema de juego que se aplique a todos sus representativos para que haya una transición automática de jugadores desde equipos menores. Rafael Márquez no acompañó al plantel Sub-20, prefirió ir de shopping a Texas. A los futbolistas les falta escalar un peldaño hacia el profesionalismo, compromiso y humildad. Y lo más grave: los dueños y federativos no aman el deporte ni al país ni a sus jóvenes, sólo quieren hacer negocio y evadir impuestos.
La Sub-20 prometía algo mejor en el Mundial de Chile. En la fase de grupos dejó la sensación de que tenía potencial, pero el primero que se achicó nada más conocer al rival, fue el técnico Eduardo Arce, dejado a la deriva por Rafa Márquez. Arce se devanó el seso y en vez de tener confianza en lo que le estaba funcionando, se puso a hacer inventos frente a una Argentina que tampoco deslumbra, pero que hace lo necesario. El ideal sería que El Vasco Aguirre llame en 2026 a jugadores como Gilberto Mora, Yael Padilla, Obed Vargas, Diego Sánchez, Emmanuel Ochoa, que les dé ese fogueo… No obstante, en la cabeza del técnico gravitan más los nombres de Quiñones, Berterame, Fidalgo…
Gianni Infantino otra vez llora por el dinero de las televisoras. Hace dos años el titular de la FIFA se quejó de escasas y pobres ofertas para transmitir el mundial femenil de Australia-Nueva Zelanda, después batalló para encontrar transmisor del Mundial de Clubes 2025, y ahora anda en lo mismo hacia 2026… Alejandro Irarragorri se desesperó de estar escondido y halló a un juez que le dictó el martes auto de no vinculación penal. Es el avezado alumno y socio de Ricardo Salinas Pliego… En el caso del ex goleador de Chivas Omar Bravo, presentaron más de 40 fotos y dos videos que lo exhiben como presunto abusador sexual. Todo el peso de la ley sobre ese tipo de sabandijas.