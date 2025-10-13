▲ Un manifestante disfrazado de rana es parte de las protestas frente a oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, Oregon, ciudad que el presidente Trump asegura que es una “zona de guerra”. Foto San Francisco Chronicle vía Ap

I

nfinitas expresiones de disidencia en las calles, en foros y plazas, en bibliotecas, museos, librerías, siguen rompiendo, interrumpiendo, sacudiendo el estereotipo de Estados Unidos y la narrativa oficial que se intenta imponer por el régimen en Washington y sus aliados alrededor del país.

Todos los días aparece, se escucha, o se siente algo que no sólo muestra repudio y reniega, sino que logra mostrar señales de inteligencia en este universo (frase robada) y se atreve a un j’acuse (palabra robada sólo para ser pretencioso). Eso “algo milagroso” rescata a este país todos los días.

Algunos ejemplos: Hay ranas en las protestas contra la migra y los federales en Portland, y vacas en las movilizaciones de Chicago, ambas ciudades amenazadas por el régimen por rehusar subordinarse. Manifestantes con esos disfraces inflables bailan en frente de las oficinas de la migra, donde logran burlarse de la narrativa oficial de que esas y otras ciudades son “zonas de guerra” bajo control de la “ultraizquierda”.

Bibliotecarios y otros guardianes de la literatura festejaron la Semana de los libros prohibidos, ejercicio anual de actividades para contrarrestar la prohibición oficial de acceso a libros que agrupaciones derechistas consideran inapropiados y peligrosos. La Asociación Estadunidense de Bibliotecas reportó en su informe, emitido la semana pasada, que se registraron 821 intentos para censurar 2 mil 452 títulos diferentes durante 2024 en este país. Durante la década de 2010 a 2019, se incluyeron libros de Toni Morrison, Aldous Huxley, John Steinbeck, Mark Twain, Isabel Allende y, por supuesto, 1984, de George Orwell (para la lista completa y más datos: https://www.ala.org/bbooks).

“Aquellos que prohíben libros desean ocultar ideas que temen. Pero, en verdad, están intentando robarnos nuestra libertad”, declaró el actor y autor George Takei, cuyo libro ilustrado sobre la experiencia de su familia de ser detenidos en un campo de concentración estadunidense para ciudadanos de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial ha sido censurado. Las bibliotecas públicas, las universitarias, librerías independientes y autores realizaron foros y actos por todo el país contra la censura de libros, mientras la Biblioteca Pública de Nueva York ofreció tarjetas gratuitas para todo joven en el país que desea acceder a libros censurados en sus pueblos o estados.