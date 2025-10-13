S

in nada de gloria, pero sí con muchísima pena por sus cada vez más destartaladas bolas de cristal y sus sempiternas “políticas de ajuste”, hoy comienzan formalmente las llamadas “reuniones anuales” del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y, como ambos organismos no saben de otra ni les interesa (sin importarles el sostenido cuan sonado fracaso de sus “sugerencias” económicas y financieras, ni sus catastróficos impactos en el nivel de bienestar de miles de millones de seres humanos), llegan a ellas con más de lo mismo para que las naciones eufemísticamente denominadas “menos favorecidas” no se salgan del redil.

¿Y cómo funciona la “democracia multinacional” en ambos organismos? Sencillo: quien lleva la batuta es Estados Unidos, con el mayor poder de voto: 16 por ciento en el BM y 16.5 en el FMI (México apenas 1.7 y 1.8, respectivamente) y se suma el correspondiente a sus marionetas del G-7 y la Unión Europea, entonces esa proporción sube a 70 por ciento (en conjunto, las naciones latinoamericanas y caribeñas a duras penas tiene 8.12; la mitad corresponde a Brasil y México) y se hace lo que la Casa Blanca ordene para que nada cambie.

Año tras año, la dupla BM-FMI repite la “solución” a los grandes problemas económicos, financieros y sociales del mundo: ajustes y más ajustes, que ha resultado, por un lado, en una terrorífica concentración del ingreso y la riqueza –saqueo de por medio–, y, por otro, en la miseria acumulativa de miles de millones de seres humanos.

Como lo han hecho sus antecesores en esas posiciones desde los acuerdos de Bretton Woods, en 1944-1945, las actuales cabezas visibles de dichos organismos (el indo-estadunidense Ajay Banga, nominado por Joe Biden, en el Banco Mundial, y la búlgara Kristalina Georgieva, nominada por la Unión Europea –con el visto bueno de la Casa Blanca– en el FMI) repetirán como loros que “la única solución posible” a los descomunales problemas económicos, financieros y sociales del planeta (todos con un peso político cada vez mayor) es “continuar con la política de ajuste”, algo por demás probado, con fracaso garantizado.

Mientras ese par protege los intereses de las naciones más poderosas, el Banco Mundial divulgó sus Perspectivas económicas regionales, y de la correspondiente a América Latina y el Caribe se toman los siguientes pasajes: