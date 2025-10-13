E

n los Criterios Generales base del Presupuesto Federal 2026 la Secretaría de Hacienda actualiza sus estimaciones económicas para el cierre de 2025 y para 2026 (gráfico 1), cifras que aquí contrastamos con las expectativas de los economistas del sector privado usando la media de sus respuestas a la encuesta de septiembre del Banco de México.

El crecimiento económico (variación del PIB) es estimado por Hacienda para este año en 1.0% (rango 0.5-1.5), y para 2026 de 2.3 (1.8-2.8). Según el sector privado (sp), el crecimiento será este año de 0.5% y en 2026 de 1.3 (gráfico 2).

La balanza comercial (mercancías) será deficitaria para México según el sp, en -7 mil 837 millones de dólares en este año, y en -11 mil 86 mdd en 2026 (gráfico 3).

Cuenta Corriente. El intercambio total de mercancías y servicios con el exterior será en 2025 también deficitario para México en -5 mil 531 mdd según Hacienda, y en -9 mil 102 mdd de acuerdo con el sp (gráfico 4). Para 2026 Hacienda eleva el déficit a -12 mil 019 mdd y el sp a -13 mil 157 mdd.

La inflación cerrará este año en 3.8 según Hacienda y en 3.85 de acuerdo con el sector privado (gráfico 5), y la de 2026 en 3.0 según Hacienda y en 3.80 para el sp.

El tipo de cambio al cierre del año se ubicará en 19.90 pesos por dólar según Hacienda y en 19.08 para el sector privado (gráfico 6). En el mismo orden, las proyecciones para 2026 son 18.90 y 19.62 pesos por dólar.