Incertidumbre
l margen de la incertidumbre y ocurrencias, existe un documento trazado por la derecha más conservadora que, en términos generales, sirve de pauta a Donald Trump y sus colaboradores para cumplir con una estrategia de largo plazo. El Proyecto 2025 fue auspiciado por la Heritage Foundation. El primer prototipo fue creado por ese mismo grupo en 1973 y sirvió de marco para la administración de Ronald Reagan. Fue publicado en 1980 como Mandato para el liderazgo; su intención era enlazar los negocios con la disminución del gobierno y una visión conservadora de la cultura. Lo promovieron los asesores de Reagan y se conoció como el manifiesto de la “revolución Reagan”. Desde entonces algunas de sus propuestas han sido adoptadas por sucesivos gobiernos republicanos, y al cabo del tiempo derivó en el movimiento Make America Great Again (Hacer grande nuevo a Estados Unidos).
Cientos de grupos conservadores contribuyeron al producto final y fueron responsables de crear un gobierno-sombra antes de la llegada de Trump al poder. Desde el mismo momento en que éste juró como presidente se integraron de lleno a su administración, con el fin de cristalizar el movimiento más conservador de los últimos años. Las huellas de Paul Dans y Russel Vought –quienes dirigieron el Proyecto 2025– están en muchas de las ideas y decisiones de Trump, como la que propagó la especie de que Obama no era ciudadano estadunidense. Aunque Trump negó conocer el documento, hace unos días admitió que sí enmarca las decisiones de su gobierno.
En un fascículo titulado The Project, editado por Random House, el periodista David A Graham describe su propósito general: restauración de la familia como centro de estilo estadunidense de vida y protección de los menores; desmantelamiento del Estado administrativo y regreso al autogobierno del pueblo; defensa de la soberanía nacional de sus fronteras y contra los peligros globales; asegurar los derechos que Dios nos concedió para vivir libremente, denominados en la Constitución “bendición de la libertad”.
Con excepción de algunos puntos, como la imposición de aranceles y el crecimiento del déficit fiscal, la administración Trump ha puesto en práctica las medidas sugeridas en ese escrito. Varias han sido pospuestas por órdenes de algunos jueces, pero Trump y sus colaboradores se han amparado contra ellas. De seguir por esa vía, el movimiento conservador podría reafirmar su dominio por muchos años.