A

l margen de la incertidumbre y ocurrencias, existe un documento trazado por la derecha más conservadora que, en términos generales, sirve de pauta a Donald Trump y sus colaboradores para cumplir con una estrategia de largo plazo. El Proyecto 2025 fue auspiciado por la Heritage Foundation. El primer prototipo fue creado por ese mismo grupo en 1973 y sirvió de marco para la administración de Ronald Reagan. Fue publicado en 1980 como Mandato para el liderazgo; su intención era enlazar los negocios con la disminución del gobierno y una visión conservadora de la cultura. Lo promovieron los asesores de Reagan y se conoció como el manifiesto de la “revolución Reagan”. Desde entonces algunas de sus propuestas han sido adoptadas por sucesivos gobiernos republicanos, y al cabo del tiempo derivó en el movimiento Make America Great Again (Hacer grande nuevo a Estados Unidos).

Cientos de grupos conservadores contribuyeron al producto final y fueron responsables de crear un gobierno-sombra antes de la llegada de Trump al poder. Desde el mismo momento en que éste juró como presidente se integraron de lleno a su administración, con el fin de cristalizar el movimiento más conservador de los últimos años. Las huellas de Paul Dans y Russel Vought –quienes dirigieron el Proyecto 2025– están en muchas de las ideas y decisiones de Trump, como la que propagó la especie de que Obama no era ciudadano estadunidense. Aunque Trump negó conocer el documento, hace unos días admitió que sí enmarca las decisiones de su gobierno.