a presidenta Claudia Sheinbaum encabeza los esfuerzos para atender la devastación causada por las lluvias en una zona que abarca más de 139 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. No sólo coordina las reuniones con sus colaboradores desde Palacio Nacional, también recorre a pie la zona siniestrada. “No vamos a dejar a nadie desamparado”, fue su respuesta ante la desesperación de las víctimas. Hasta anoche, las autoridades estatales reportaban 47 fallecimientos: 18 en Veracruz, 12 en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro. Reportan a personas enterradas en el lodo. Lo más doloroso es la pérdida de vidas; por otro lado, los estragos materiales son incalculables.

Los otros vendavales

Antes de las lluvias otros vendavales han azotado a Veracruz. Postraron en la pobreza a una de las entidades con mayores recursos naturales de la República. Tiene todo: mar, petróleo, tierras fértiles que producen café, azúcar y frutas. Los vendavales llevan el nombre de conocidos personajes: Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García. Está en la cárcel Duarte por corrupción y Yunes Linares la libró gracias al voto de su hijo, el senador del mismo nombre, que sacó adelante la reforma judicial. Rocío Nahle va comenzando su administración, apenas se empieza a escribir su historia con claroscuros. Los ex gobernadores, en una medida u otra, contribuyeron a hundir en la pobreza a los veracruzanos. Cuando hay lluvias e inundaciones como las de ahora, salta a la vista que usaron los recursos en otros fines y no realizaron las obras de protección. Faltan caminos, drenaje pluvial, alcantarillado y sistemas de agua potable.

El Nobel de la Guerra

No es de Dios designar Premio Nobel de la Paz todos los años. En varias ocasiones no ha habido, por ejemplo, durante la primera y segunda guerras mundiales. El Comité Noruego pudo declararlo desierto este 2025 y no hubiera pasado nada. A Trump no podía dárselo después de que hizo escarnio del comité: “Si se lo dieron a Obama, a mí con mayor razón”. Entiéndase: “si se lo dieron a un negro con mayor causa a un blanco como yo”. La designación de la venezolana María Corina Machado es muy controvertida. Pareciera que es un Nobel de la Guerra, porque echará más leña a la lumbre en el país sudamericano.