Afp

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 36

Antananarivo. El ministro de las fuerzas armadas de Madagascar reconoció ayer como nuevo jefe del ejército a un oficial elegido por una unidad militar que se unió a manifestantes que exigen la renuncia del presidente, Andry Rajoelina.

El general Démosthène Pikulas fue investido durante una ceremonia oficial en presencia del ministro Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo, quien declaró: “Le doy mi bendición”.

El general fue designado por la unidad militar de élite Capsat, la cual se amotinó el sábado y se sumó a las protestas antigubernamentales que sacuden desde el mes pasado esta isla situada frente a la costa sureste de África. Ese mismo día, Rajoelina denunció un “intento de toma del poder ilegal”.

Pikulas reconoció ante la prensa que los acontecimientos recientes han sido “imprevisibles”, y afirmó que “el ejército tiene la responsabilidad de restablecer la calma y la paz en todo Madagascar”.

Sobre los llamados populares de exigir a la dimisión del presidente, el nuevo jefe del ejército se negó a “hablar de política dentro de una instalación militar”.

Antananarivo, la capital de esta isla del océano Índico, vivió antier las mayores protestas desde que comenzó el movimiento de contestación liderado por jóvenes de la generación Z.