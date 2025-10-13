Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 36

París. Sébastien Lecornu, quien el viernes pasado fue redesignado primer ministro de Francia, nombró ayer a un nuevo gobierno con funcionarios de perfil técnico en plena crisis política, que ahuyenta a empresas e inversores del país.

El gabinete incluyó caras conocidas de gobiernos anteriores del presidente centrista Emmanuel Macron, conservadores aliados y algunos ajenos a la política.

La titular de Defensa es la ex ministra de Trabajo Catherine Vautrin, quien supervisará el apoyo militar de Francia a Ucrania y ponderará las amenazas que plantea Rusia a la seguridad europea.

El jefe de policía de París, Laurent Nunez, ahora es el encargado de la política del Interior (seguridad nacional), y Roland Lescure es ministro de Finanzas, cargo crucial ahora que el país intenta presentar un presupuesto que aborde una deuda en aumento y la creciente pobreza.

Macron, cuyo mandato concluye en 2027, no cuenta con una mayoría en el Parlamento, que está profundamente fracturado y pierde apoyo entre sus propias filas. La ultraderechista Marine Le Pen anunció que presentará hoy una moción de censura, mientras la oposición de izquierda amenazó con tumbar al gobierno, salvo los socialistas, que esperarán primero el discurso de política general del premier.