Lima. Cuatro personas heridas, 300 damnificados y al menos 100 viviendas siniestradas dejó un gran incendio en una barriada de Lima, informaron ayer las autoridades. El siniestro ocurrió antier en la zona de Pamplona Alta, en las faldas de un cerro del distrito de San Juan de Miraflores en el sur de Lima, la capital. En el lugar había una fábrica clandestina de pirotecnia que se incendió generando explosiones visibles a varios kilómetros, según imágenes publicadas en redes sociales por pobladores de la zona. Unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores con baldes en mano lucharon unas tres horas para apagar el siniestro, que abarcó 3 mil metros cuadrados, indicaron las autoridades.