Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 34

Quito. Alrededor de 7 mil policías y militares intentaron cerrar ayer las vías de acceso a Quito para impedir la movilización popular, campesina e indígena, fecha señalada por las organizaciones sociales como el Día de la Resistencia.

Al contrario, en diversos puntos de la capital ecuatoriana las manifestaciones bloquearon las principales avenidas, pero también fueron reprimidas con cantidades industriales de gases lacrimógenos.

En el día 21 del paro nacional, además, fue aprehendido un número no precisado de personas por portar carteles, capuchas o algún distintivo a favor de la protesta.

Los oficiales abordaron camiones y estaciones de transporte para detener a indígenas que supuestamente llegaban o salían de Quito. Muchos de ellos denunciaron racismo ya que los retenían por su vestimenta o apariencia física.

Asimismo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció infiltración de policías en las protestas. Por ejemplo, en la comunidad San Miguel del Común, al norte de Quito, los moradores difundieron videos en los que se observa la presencia de encapuchados que operaban junto a elementos uniformados de la policía ingresaban a las casas de los comuneros.

La Conaie alertó, por ello, “de la presencia de infiltrados, acciones de falsa bandera y falsos positivos, utilizados por el gobierno, la policía y las fuerzas armadas para generar caos y justificar el uso desproporcionado de la fuerza”.

Sin embargo, las protestas no sólo ocurrieron en Quito: en las provincias de Imbabura, Chimborazo y Guayas, entre otras, hubo movilizaciones de rechazo a las medidas económicas aplicadas por el presidente Daniel Noboa, con base al programa dispuesto por el Fondo Monetario Internacional.

En la agenda del paro se exige reducir el IVA, eliminar el incremento del precio del diésel, derogar las medidas y leyes a favor de la minería y de la condonación de las deudas de los principales grupos económicos, entre ellos las de la corporación Noboa, de la familia del mandatario ecuatoriano.

En tanto, el gobierno, instaló el llamado Puesto de Mando Unificado (PMU), instancia oficial que siguió la protesta nacional, pero no informó de los bloqueos, número de detenciones, ni del saldo de heridos y daños en las carreteras.