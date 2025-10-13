“Venezuela quiere paz, pero no como la de las ruinas de Gaza” // Sin nombrarla, califica a María Corina Machado de “bruja demoniaca”
Lunes 13 de octubre de 2025, p. 34
Caracas. “Noventa por ciento de la población (de Venezuela) repudia a la bruja demoniaca de la Sayona”, expresó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al citar una encuesta durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena.
Con esa frase, Maduro hizo alusión a María Corina Machado, la dirigente de la oposición que el viernes fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La Sayona, como suelen llamar los dirigentes del chavismo a Machado, hace referencia a una leyenda popular venezolana sobre un espíritu ambulante de una temida mujer.
Es la primera alusión pública que hace el gobierno de Venezuela luego del anuncio del Nobel. La decisión de adjudicar ese reconocimiento a Machado ha sido muy criticada en el país, toda vez que es conocida la postura de la dirigente en favor de una invasión militar extranjera a Venezuela.
Machado se ha convertido en emblema del ala más conservadora y extremista de la derecha venezolana y en reiteradas ocasiones ha solicitado directamente a otros países, como Estados Unidos e Israel, que ejecuten una operación militar en territorio venezolano para sacar por la fuerza al mandatario del poder.
El presidente también dijo que tanto él como el chavismo quiere la paz, “pero con libertad, con soberanía, independencia, dignidad e igualdad”. Rechazó, una vez más, la amenaza bélica que Estados Unidos mantiene con el despliegue militar en el Caribe sur, frente a costas venezolanas.
Expuso sobre su concepto de paz para el país que gobierna: “Venezuela tendrá paz, pero con pueblo digno, libre en las calles, trabajando, creando, avanzando. No la paz de los imperios, ni la de las ruinas de Gaza, no la de la miseria y el hambre; no la muerte y la sangre, no; tampoco la paz del dominio, no la de las colonias, no”.
El líder bolivariano ofreció datos de estudios de opinión. Afirmó que 90 por ciento del pueblo venezolano repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela y aseguró que “80 por ciento está dispuesto a combatir por su patria”.
Venezuela tiene dos meses en alerta a partir de una inusual movilización militar estadunidense en aguas caribeñas, que incluye al menos ocho buques destructores, una decena de aviones de combate F-35, 10 mil tropas y hasta un submarino nuclear.
Este despliegue, que Washington afirma ambiguamente que es para “combatir el narcotráfico” mientras acusa a Maduro y al gobierno de Venezuela de ser responsables del mismo, ha sido públicamente apoyado y celebrado por María Corina Machado, irónicamente depositaria del Premio Nobel de la Paz 2025.