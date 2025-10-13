▲ El mandatario Nicolás Maduro en un acto del Día de la Resistencia Indígena, en Caracas. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 34

Caracas. “Noventa por ciento de la población (de Venezuela) repudia a la bruja demoniaca de la Sayona”, expresó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al citar una encuesta durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena.

Con esa frase, Maduro hizo alusión a María Corina Machado, la dirigente de la oposición que el viernes fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La Sayona, como suelen llamar los dirigentes del chavismo a Machado, hace referencia a una leyenda popular venezolana sobre un espíritu ambulante de una temida mujer.

Es la primera alusión pública que hace el gobierno de Venezuela luego del anuncio del Nobel. La decisión de adjudicar ese reconocimiento a Machado ha sido muy criticada en el país, toda vez que es conocida la postura de la dirigente en favor de una invasión militar extranjera a Venezuela.

Machado se ha convertido en emblema del ala más conservadora y extremista de la derecha venezolana y en reiteradas ocasiones ha solicitado directamente a otros países, como Estados Unidos e Israel, que ejecuten una operación militar en territorio venezolano para sacar por la fuerza al mandatario del poder.

El presidente también dijo que tanto él como el chavismo quiere la paz, “pero con libertad, con soberanía, independencia, dignidad e igualdad”. Rechazó, una vez más, la amenaza bélica que Estados Unidos mantiene con el despliegue militar en el Caribe sur, frente a costas venezolanas.