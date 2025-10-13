Afp, Ap, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 33

El Cairo., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó ayer que la guerra “terminó”, mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes y presos, y no descartó visitar la franja de Gaza. Antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país logró “enormes victorias” contra Hamas en Gaza, pero advirtió: “la lucha no ha terminado”.

El mandatario estadunidense llegó este lunes a Tel Aviv a una visita de horas a Israel y después copresidirá con su par egipcio, Abdel Fattah al Sisi, la cumbre internacional por la paz en Gaza, en el balneario de Sharm el Sheij, Egipto, sin la presencia de delegaciones de Israel y Hamas.

Trump emprendió su viaje a Medio Oriente en el Air Force One la tarde de ayer. Antes de partir, el magnate declaró: “la guerra terminó. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?”

El secretario de Estado, Marco Rubio; el de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, también estaban en el avión.

El premier israelí, al reivindicar el triunfo de sus tropas, que mataron a más de 67 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, afirmó: “juntos hemos logrado inmensas victorias que han sorprendido al mundo. Y quiero decirles: en todos los lugares obtuvimos la victoria, pero la lucha no ha terminado”.