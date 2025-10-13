▲ En la imagen, palestinos reciben paquetes de alimentos de camiones que ingresaron a la franja desde el cruce de Karem Abu Salem, en la sureña Jan Younis. Foto Afp

▲ Sobre estas líneas, israelíes reunidos en Tel Aviv celebran frente a una transmisión en vivo del comienzo de las liberaciones. Foto Ap

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 33

El Cairo., El intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamas e Israel comenzó este lunes con la entrega de siete cautivos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y el traslado de presos palestinos al cruce de Karm Salem para su liberación, anunció el organismo humanitario.

Antes, el CICR comunicó: comenzó “una operación de múltiples fases” para supervisar la liberación de 20 rehenes retenidos en Gaza y la liberación de mil 966 presos palestinos.

Tras una valoración por parte del CIRC, las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron y tenían bajo su custodia a los siete hombres liberados en la franja de Gaza, de donde fueron llevados al cuartel cerca de la frontera en Re’im, para una revisión médica inicial y después encontrarse con sus familiares, lo que al cierre de esta edición no había ocurrido.

Los restantes 13 cautivos en poder de Hamas serán liberados en el transcurso de la mañana y en diferentes áreas de la franja, se informó al cierre de esta edición.

La radio del ejército israelí confirmó que la lista de 20 rehenes vivos publicada por Hamas coincide con sus propios registros.

Este canje forma parte del plan hacia la paz planteado por el presidente estadunidense, Donald Trump, quien estará a cargo de supervisar el proceso para poner fin a la guerra desatada luego de que Hamas efectuó un violenta incursión en Israel, que se saldó con mil 200 muertos y unos 250 secuestrados, a lo que Tel Aviv reviró con ataques que mataron a más de 67 mil palestinos en la franja de Gaza.

Familias y amigos de los rehenes estallaron en vítores cuando los canales de televisión israelíes anunciaron que los primeros siete rehenes estaban en manos de la Cruz Roja.

Aunque quedan interrogantes sobre el futuro de Hamas y Gaza, el intercambio de rehenes y prisioneros era un paso clave hacia el fin de la guerra, en la que Israel cometió genocidio en franja de Gaza.