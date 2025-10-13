Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 42

Ecatepec, Méx., El gobierno municipal desmanteló un punto de huachicoleo de agua potable en la colonia Media Luna, donde particulares extendieron mangueras a través de kilómetro y medio en las calles para vender el líquido a colonos.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-to de Ecatepec (Sapase), informó que se notificó de estos hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para investigar y deslindar responsabilidades.

El punto de extracción fue descubierto durante la jornada de limpieza que el gobierno municipal llevó a cabo en avenida Guadiana, que cruza comunidades de las colonias Media Luna y Códice Mendocino 1.

Personal de Protección Civil, con apoyo de policías municipales y personal de Fuerza de Tarea de Marina, retiró la red. En algunos puntos había hasta ocho mangueras que salían a distintas calles.

Saqueaban servicio público

“Vecinos de la zona manifiestan que no tienen agua. Sin embargo, a otros se la están vendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí la están sacando de la propia red y se les venden, están haciendo un negocio y eso no está permitido. Me han instruido que lleve a cabo un operativo para que se resuelva esta situación, y podamos dar agua por la red a los vecinos que viven en esta región”, precisó el funcionario.