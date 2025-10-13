Particulares extendieron mangueras a través de 1.5 km de calles para vender el líquido
Lunes 13 de octubre de 2025, p. 42
Ecatepec, Méx., El gobierno municipal desmanteló un punto de huachicoleo de agua potable en la colonia Media Luna, donde particulares extendieron mangueras a través de kilómetro y medio en las calles para vender el líquido a colonos.
Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-to de Ecatepec (Sapase), informó que se notificó de estos hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para investigar y deslindar responsabilidades.
El punto de extracción fue descubierto durante la jornada de limpieza que el gobierno municipal llevó a cabo en avenida Guadiana, que cruza comunidades de las colonias Media Luna y Códice Mendocino 1.
Personal de Protección Civil, con apoyo de policías municipales y personal de Fuerza de Tarea de Marina, retiró la red. En algunos puntos había hasta ocho mangueras que salían a distintas calles.
Saqueaban servicio público
“Vecinos de la zona manifiestan que no tienen agua. Sin embargo, a otros se la están vendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí la están sacando de la propia red y se les venden, están haciendo un negocio y eso no está permitido. Me han instruido que lleve a cabo un operativo para que se resuelva esta situación, y podamos dar agua por la red a los vecinos que viven en esta región”, precisó el funcionario.
Los colonos confirmaron que compraban el líquido en tres puntos a precios que oscilaban entre 70 y 200 pesos.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss recorrió la franja junto con los habitantes, e indicó que debido a que Media Luna es una región limítrofe con el Circuito Exterior Mexiquense, los colonos enfrentan diversos rezagos, en especial en el suministro del recur-so hídrico.
Destacó que además de la limpieza, el lugar se va iluminar y se quitarán todas las mangueras porque “es huachicoleo, es robarse el agua y vamos a trabajar”.
Decenas de trabajadores municipales de diferentes áreas, como Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil y Sapase, limpia-ron cerca de tres kilómetros de la avenida Valle de Guadiana, que cruza las colonias Media Luna, Códice Mendocino 1 y Sagitario 1, 2 y 3, donde retiraron 300 toneladas de desechos.