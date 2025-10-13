Israel Dávila y Javier Salinas Cesáreo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 42

En una nueva edición de la Operación Restitución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recuperó 53 inmuebles más con reporte de despojo, ubicados en 25 municipios mexiquenses.

Desde abril, cuando se comenzó a instrumentar este operativo, ya suman más de mil los inmuebles recobrados, de los cuales, más de la mitad han sido devueltos a sus legítimos dueños tras un proceso jurídico administrativo, una vez que quedó acreditada su propiedad.

Entre el viernes y el sábado, la FGJEM, con apoyo de elementos de la Marina y de la Defensa Nacional, instrumentaron la medida en 25 municipios de la entidad, entre ellos en Acolman, Tecámac, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Tlalmanalco, Zumpango, Chiautla, Atenco, San Antonio La Isla, Tenancingo, Ixtapaluca, Cocotitlán y Tepetlixpa, donde fueron aseguradas las 53 propiedades.

Durante la acción se cumplimentó una orden de aprehensión por dicho delito; de igual modo se aseguró y entregó un inmueble destinado a escuela rural administrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Almoloya de Juárez, que había sido arrebatada por un particular.

A la fecha ya son mil 28 inmuebles recuperados, de los cuales 539 han sido devueltos a sus legítimos propietarios. De éstos, 412 son casas habitación, 60 predios y 17 locales comerciales.