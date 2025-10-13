Lunes 13 de octubre de 2025, p. 42
En una nueva edición de la Operación Restitución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recuperó 53 inmuebles más con reporte de despojo, ubicados en 25 municipios mexiquenses.
Desde abril, cuando se comenzó a instrumentar este operativo, ya suman más de mil los inmuebles recobrados, de los cuales, más de la mitad han sido devueltos a sus legítimos dueños tras un proceso jurídico administrativo, una vez que quedó acreditada su propiedad.
Entre el viernes y el sábado, la FGJEM, con apoyo de elementos de la Marina y de la Defensa Nacional, instrumentaron la medida en 25 municipios de la entidad, entre ellos en Acolman, Tecámac, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Tlalmanalco, Zumpango, Chiautla, Atenco, San Antonio La Isla, Tenancingo, Ixtapaluca, Cocotitlán y Tepetlixpa, donde fueron aseguradas las 53 propiedades.
Durante la acción se cumplimentó una orden de aprehensión por dicho delito; de igual modo se aseguró y entregó un inmueble destinado a escuela rural administrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Almoloya de Juárez, que había sido arrebatada por un particular.
A la fecha ya son mil 28 inmuebles recuperados, de los cuales 539 han sido devueltos a sus legítimos propietarios. De éstos, 412 son casas habitación, 60 predios y 17 locales comerciales.
Del resto de propiedades, el Ministerio Público continúa recibiendo documentación para que los legítimos dueños acrediten la propiedad con el fin de concretar su restitución.
En ese contexto, la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) consideró que los miles de casos de despojo impactaron en la falta de certeza jurídica para nuevas inversiones productivas en la entidad, y celebró que haya mano dura de los tres niveles de gobierno para poner freno a este ilícito.
Empresarios, entre víctimas
Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unidem, acusó que este delito no sólo afectó a adultos mayores vulnerables y a particulares, sino también a empresarios a quienes grupos violentos les arrebataron bodegas y predios que frenaron el desarrollo económico de varias industrias.
Indicó que en los años recientes los grupos criminales que históricamente se habían centrado en actividades como el narcotráfico, narcomenudeo, secuestro y otras modalidades de robo, expandieron sus fuentes de ingreso hacia conductas como el despojo de inmuebles, tráfico de personas, extorsión y montachoques, y ello ocurrió con la colusión de servidores públicos en diversas áreas estatales y municipales.