▲ Durante tres décadas, los pueblos indígenas de la Costa Chica y la Montaña han mantenido un sistema en el cual, a través de asambleas, eligen a sus policías, consejeros y comisarios. Foto La Jornada

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 42

Chilpancingo, Gro., Al cumplirse 30 años de la fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC) se hizo un llamado al gobierno de la entidad a que libere al consejero regional Jaime Morales Castro, detenido el 9 de octubre en Ayu-tla de los Libres, en la Costa Chica, y trasladado a la cárcel de Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta de Guerrero. Advirtieron que hoy llevarán a cabo una serie de acciones para presionar por su liberación.

Ayer, con actos celebrados en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, sede de la CRAC-PC, en la Costa Chica de la entidad, se celebró la creación de ese sistema de seguridad y justicia comunitario, que rige en decenas de pueblos indígenas de dicha zona y de la Montaña de Guerrero.

Se llevó a cabo un desfile en el que participaron niños, jóvenes estudiantes, vecinos de esa cabecera así como los pueblos que forman parte de esa Casa de Justicia de la coordinadora, bajo la consigna “El respeto a nuestros derechos será justicia. Territorio comunitario”.