Lunes 13 de octubre de 2025, p. 42
Chilpancingo, Gro., Al cumplirse 30 años de la fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC) se hizo un llamado al gobierno de la entidad a que libere al consejero regional Jaime Morales Castro, detenido el 9 de octubre en Ayu-tla de los Libres, en la Costa Chica, y trasladado a la cárcel de Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta de Guerrero. Advirtieron que hoy llevarán a cabo una serie de acciones para presionar por su liberación.
Ayer, con actos celebrados en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, sede de la CRAC-PC, en la Costa Chica de la entidad, se celebró la creación de ese sistema de seguridad y justicia comunitario, que rige en decenas de pueblos indígenas de dicha zona y de la Montaña de Guerrero.
Se llevó a cabo un desfile en el que participaron niños, jóvenes estudiantes, vecinos de esa cabecera así como los pueblos que forman parte de esa Casa de Justicia de la coordinadora, bajo la consigna “El respeto a nuestros derechos será justicia. Territorio comunitario”.
En el acto político-cultural se leyó un documento sobre la creación de la CRAC-PC, en el cual se destacó que ese sistema de justicia y seguridad comunitaria, surgido en octubre de 1995, ha sido un ejemplo de lucha de los pueblos indígenas me’phaa y na savi, que mantienen su propia organización y autoridades comunitarias, y que legalmente han sido reconocidos en la ley estatal 701, que es la de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se resaltó que en este tiempo, los pueblos indígenas de la Costa Chica y la Montaña, a través de asambleas comunitarias, han elegido a sus propias policías comunitarias, consejeros, coordinadores y comisarios.
El desfile inició alrededor de las 11 horas, con la asistencia de más de 500 personas, provenientes de las comunidades indígenas de Cuanacaxtitlán, Horcasitas, Pascala del Oro, Pueblo Hidalgo, Camalotillo, Tuxtepec, San José Vista Hermosa y Buena Vista, pertenecientes al municipio de San Luis Acatlán.