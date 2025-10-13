Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 41

Chilpancingo, Gro., Alumnos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, encabezados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), realizaron ayer un homenaje al estudiante Juan Manuel Huican Huican, originario de Campeche, asesinado hace 37 años en el paraje La Gloria del plantel, a unos metros de la carretera de Chilpancingo a Tixtla.

Campechano de nacimiento, Huican Huican llegó a Ayotzinapa el 11 de octubre de 1988 como delegado de la normal Justo Sierra de Hecelchakén. Es considerado el primer estudiante mártir de la institución.

El 12 de octubre de 1998, día de su homicidio, policías estatales le dispararon al subir a La Gloria durante el cambio de guardia de sus compañeros afiliados a la Fecsm, que luchaban por la permanencia del bachillerato en las normales rurales, a las cuales pretendían desaparecer los gobiernos estatal y federal. El joven recibió dos tiros en el pecho y uno en la pierna.