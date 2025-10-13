Lunes 13 de octubre de 2025, p. 41
Chilpancingo, Gro., Alumnos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, encabezados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), realizaron ayer un homenaje al estudiante Juan Manuel Huican Huican, originario de Campeche, asesinado hace 37 años en el paraje La Gloria del plantel, a unos metros de la carretera de Chilpancingo a Tixtla.
Campechano de nacimiento, Huican Huican llegó a Ayotzinapa el 11 de octubre de 1988 como delegado de la normal Justo Sierra de Hecelchakén. Es considerado el primer estudiante mártir de la institución.
El 12 de octubre de 1998, día de su homicidio, policías estatales le dispararon al subir a La Gloria durante el cambio de guardia de sus compañeros afiliados a la Fecsm, que luchaban por la permanencia del bachillerato en las normales rurales, a las cuales pretendían desaparecer los gobiernos estatal y federal. El joven recibió dos tiros en el pecho y uno en la pierna.
Durante el mitin celebrado en el sitio donde cayó muerto, uno de los oradores resaltó: “El compañero hacía guardia aquí en nuestra normal; hubo una represión por fuerzas policiales que venían en estado de ebriedad y tuvo la desgracia de recibir un tiro que terminó con su vida; le arrebataron el sueño de ser maestro en las comunidades marginadas”.
Un delegado de la Fecsm acusó: “El gobierno, como siempre, actuó en contra de los compañeros; pero no vamos a olvidar ni a bajar la guardia, a pesar de que han pasado 37 años; fue nuestro primer compañero caído, que no será olvidado; las autoridades han manchado con sangre la historia y el crecimiento de la normal. Al responsable del asesinato sólo le dieron cinco años y no cadena perpetua”.