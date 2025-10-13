Jesús Estrada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 41

Chihuahua, Chih., Rubén Villalpando Moreno, quien fue corresponsal de La Jornada en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante más de 30 años, falleció este domingo a los 76 años de edad.

Oriundo de Veracruz, pasó su infancia y adolescencia en Macuspana, Tabasco. Villalpando Moreno estuvo hospitalizado más de un mes por complicaciones de una pancreatitis y murió en el hospital general regional 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras someterse a una cirugía el viernes pasado.

Además de colaborar en La Jornada se desempeñó en el periódico El Fronterizo, fue comentarista de radio y activista en colectivos como la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y el Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de Derechos Humanos.

En su juventud, Rubén Villalpando fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y sobrevivió a una detención arbitraria, tortura, desaparición forzada transitoria y prisión por motivos políticos.

Periodista de la vieja guardia –como él mismo se definía–, con 40 años de trayectoria en el oficio, comprometido y apasionado con las causas de izquierda y los movimientos sociales, dio cuenta de acontecimientos en dicha localidad fronteriza con El Paso, Texas.

Denunció incontables historias del fenómeno migratorio, como la criminalización de extranjeros y el incendio del albergue del puente internacional Lerdo, en 2023, donde fallecieron 40 personas y resultaron lesionadas otras 27.

También documentó la impunidad alrededor de los asesinatos de mujeres en Juárez, que comenzaron con el gobernador Francisco Barrio en la década de 1990 y el asesinato de la compañera de trabajo Miroslava Breach Velducea, corresponsal en la ciudad de Chihuahua.