Elizabeth Rodríguez y Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 38

Tehuacán, Pue., La Sierra Negra sigue incomunicada por derrumbes en distintos puntos, y la inundación causada por el desborde de un río. La carretera casi desapareció en el tramo de El Mirador, en San Miguel Eloxochitlán y fuentes no oficiales aseguran que hay damnificados en Tlacotepec de Porfirio Díaz, pero el ayuntamiento aún no detalla cuántos son.

Los deslaves que bloquean caminos son retirados por pobladores y maquinaria, pero hay zonas donde es imposible el tránsito y se precisa la intervención del gobierno estatal, para dinamitar rocas grandes o buscar otras alternativas de tránsito.

Las autoridades municipales de Zoquitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz y San Miguel Eloxochitlán solicitan a sus gobernados paciencia, ya que proliferan los puntos perjudicados por derrumbes, de tal forma que en algunos sitios los mismos habitantes tomaron la iniciativa de comenzar los trabajos de retiro mientras se espera la llegada de máquinas pesadas.