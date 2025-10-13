De La Redacción y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 38

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que por las lluvias ha habido 108 interrupciones en la red carretera federal de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, 103 de las cuales fueron liberadas y se trabaja en las cinco restantes.

En un comunicado, la SICT explicó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se intensificaron las labores de limpieza en las carreteras federales, al igual que en caminos estatales y rurales dañados.

“Se atiende la caída de árboles, derrumbes, deslaves y crecidas de ríos; personal de la SICT realiza la remoción de escombros y la limpieza de las vías, lo que ha permitido restablecer la circulación de forma rápida”, se agregó en el documento.

En Hidalgo hubo 24 interrupciones en los caminos; en Puebla, 16; en Querétaro, seis; mientras en San Luis Potosí hubo siete y en Veracruz, 55.

Afectado, el suministro eléctrico de 6 estados: CFE

Al menos 320 mil 383 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron afectados por las fuertes precipitaciones y vientos en seis estados desde el 9 de octubre. A la fecha, el suministro se ha restablecido a 273 mil 59, lo que representa un avance de 85 por ciento, informó el organismo en un comunicado.

Detalló que en Tamaulipas, Querétaro y San Luis Potosí se ha recuperado el servicio en 100 por ciento; en Puebla, 81; en Veracruz, 83 y en Hidalgo, 70 por ciento.