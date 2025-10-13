▲ El reblandecimiento de la tierra a consecuencia de las lluvias del sábado provocó un alud sobre una casa en Amacu-zac, Morelos, con saldo de tres muertos. Foto La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025

Las intensas lluvias de las últimas horas afectaron a Morelos, Jalisco, Sonora, Nayarit y Sinaloa, mientras en San Luis Potosí e Hidalgo, pobladores que perdieron enseres y viviendas pidieron a autoridades locales y federales que “los vean” y les envíen ayuda, pues la situación en muchas comunidades se complica.

Tres integrantes de una familia fallecieron en el municipio de Amacuzac, Morelos, luego de que una enorme roca cayó sobre su casa y la destruyó, al reblandecerse la tierra por las fuertes lluvias antenoche, informó Protección Civil del estado.

Fuentes de seguridad indicaron que los fallecidos fueron un menor y dos adultos; mientras, un niño logró salir de la casa localizada cerca de la vía federal Cuernavaca-Taxco.

Protección Civil morelense alertó sobre el riesgo de nuevos desprendimientos, “debido a las condiciones de inestabilidad del terreno”.

Juntan $30 mil y mandan víveres en helicóptero

En Hidalgo, a fin de ayudar a los damnificados de Joquela, que se localiza en un cerro del municipio de Tianguistengo, y una de los más castigadas por aguaceros, familiares de damnificados vecinos de Pachuca y avecindados en Estados Unidos reunieron 30 mil pesos y rentaron un helicóptero para llevar alimentos, medicinas y herramientas para remover escombros de moradas derruidas y hasta una planta de luz.

Fermín Pando Cruz, originario de Joquela, explicó que su pueblo se ubica sobre un cerro, y por las lluvias la tierra se removió de tal forma que provocó derrumbes de casas y bloqueó caminos con rocas y lodo.

Además, 50 habitantes de Huehuetla, radicados en la capital del estado, fueron retirados a fuerza por policías de Hidalgo, pues bloqueaban la vía federal México-Pachuca, para exigir que se agilice en el envío de ayuda a las zonas afectadas donde viven sus familiares.

Habitantes denunciaron que no ha llegado ayuda a la comunidad indígena Itztamichapa, del municipio serrano de Tlahuiltepa, que quedó casi sepultada bajo toneladas de lodo y escombros tras una tormenta.

Voluntarios y empleados del Colegio de Bachilleres de Hidalgo instalaron una tirolesa que cruzó el río Santiago, y enviaron alimentos a las localidades indígenas Iglesia Vieja, Ocuicalco y Cañaditas del municipio serrano de San Agustín Mezquititlán, que quedaron aisladas.