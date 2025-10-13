Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 37

El saldo de víctimas mortales por las lluvias de los últimos días aumentó a 47; 38 personas no localizadas y 259 localidades incomunicadas en cinco estados, informó ayer el gobierno federal.

Las 259 localidades aisladas se ubican en 47 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, según los últimos reportes de las autoridades estatales.

El gobierno federal también informó que los estados más afectados reciben el apoyo permanente de dependencias federales y autoridades locales. Siguen activos 146 refugios temporales que ofrecen alimentos, atención médica y servicios básicos a 5 mil 448 personas.

En Veracruz reportan 18 fallecidos y seis personas no localizadas. Puebla contabiliza 12 muertes y 15 desaparecidos. Hidalgo, 16 decesos y 17 personas no localizadas; Querétaro reporta una muerte y San Luis Potosí mantiene saldo blanco.

Entre las acciones desplegadas destacan más de 6 mil efectivos de las fuerzas federales en labores de limpieza, desazolve y remoción de escombros, así como la distribución de despensas y agua, habilitación de plantas potabilizadoras, cocinetas móviles y atención médica en refugios temporales. Asimismo, se han rehabilitado miles de hogares afectados y reabierto tramos carreteros críticos para garantizar la conectividad en las zonas impactadas.