Lunes 13 de octubre de 2025, p. 37
El saldo de víctimas mortales por las lluvias de los últimos días aumentó a 47; 38 personas no localizadas y 259 localidades incomunicadas en cinco estados, informó ayer el gobierno federal.
Las 259 localidades aisladas se ubican en 47 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, según los últimos reportes de las autoridades estatales.
El gobierno federal también informó que los estados más afectados reciben el apoyo permanente de dependencias federales y autoridades locales. Siguen activos 146 refugios temporales que ofrecen alimentos, atención médica y servicios básicos a 5 mil 448 personas.
En Veracruz reportan 18 fallecidos y seis personas no localizadas. Puebla contabiliza 12 muertes y 15 desaparecidos. Hidalgo, 16 decesos y 17 personas no localizadas; Querétaro reporta una muerte y San Luis Potosí mantiene saldo blanco.
Entre las acciones desplegadas destacan más de 6 mil efectivos de las fuerzas federales en labores de limpieza, desazolve y remoción de escombros, así como la distribución de despensas y agua, habilitación de plantas potabilizadoras, cocinetas móviles y atención médica en refugios temporales. Asimismo, se han rehabilitado miles de hogares afectados y reabierto tramos carreteros críticos para garantizar la conectividad en las zonas impactadas.
El gobierno federal reiteró su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que se mantendrán las labores de acompañamiento y apoyo integral hasta lograr la recuperación total de las comunidades.
Por otra parte, la Secretaría de Marina informó que mantiene activo el Plan Marina en su fase de auxilio en las cuatro entidades más afectadas. En Veracruz, han auxiliado a 2 mil 988 personas, ofrecido 187 atenciones médicas, realizado 42 traslados a albergues y despejado 24 vías de comunicación. En Puebla han asistido a 535 personas, con 85 atenciones médicas y 13 caminos liberados; además, se entregaron 197 despensas y cobijas a damnificados.
En San Luis Potosí, los efectivos de Marina han apoyado a 127 personas y despejado cuatro de las seis rutas que permanecían incomunicadas. En Metztitlán, Hidalgo, continúan los trabajos de limpieza y desazolve en calles y viviendas afectadas. Cuatro cocinas móviles fueron instaladas en Poza Rica y Álamo (Veracruz), Huauchinango (Puebla) y Tamazunchale (San Luis Potosí), con capacidad para preparar mil 800 raciones diarias de alimentos para la población damnificada.
La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 52 unidades de maquinaria pesada y vehículos de carga en Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Los Cabos.