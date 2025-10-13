▲ La salud de la actriz se deterioró y provocó su muerte antier, a sus 79 años, en California. Foto Afp

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 8

La salud de Diane Keaton “se deterioró muy repentinamente” en los meses previos a su muerte, según informa People. Su familia “optó por mantener la privacidad”, e incluso algunos de sus amigos de toda la vida “no estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, declaró una amiga de la actriz a dicho medio.

Keaton saltó a la fama en la década de los 70 y protagonizó películas clásicas como El club de las primeras esposas y la épica mafiosa de Francis Ford Coppola, El Padrino. Interpretó el papel de Kay Adams-Corleone, el cual repitió en El Padrino II y El Padrino III. También colaboró durante décadas con el controvertido director Woody Allen y recibió un Oscar por su papel en la cinta Annie Hall, en 1978.

Los homenajes para la actriz han llegado en masa por parte de sus amigos y compañeros. Bette Midler, quien protagonizó junto a Keaton The First Wives Club, la describió como “brillante, hermosa, extraordinaria”, y el actor de Marvin’s Room, Leonardo DiCaprio, calificó a Keaton de “única”.

En redes sociales, fue compartida la icónica escena de baile You Don't Own Me, de Diane Keaton en The First Wives Club, después de que se anunciara su muerte a los 79 años, antier, en California.

La estrella ganadora del Oscar, que interpretó a Annie Paradis en la película Annie Hall de 1996, fue homenajeada por dos de sus coprotagonistas en la película, Bette Midler y Goldie Hawn, después de que se conociera la noticia de su deceso.