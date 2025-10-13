▲ Con música de violín y chelo, se desarrolla la obra dirigida por Didier Otaola, que se presentará el siguiente jueves en el Teatro Rodolfo Usigli, en Coyoacán. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 8

Un concierto dentro de una obra de teatro se desarrolla en Las locuras de una pareja muy cuerda, puesta en escena en donde un par de virtuosos músicos combinan lo clásico y contemporáneo con humor cotidiano y situaciones cómicas.

La obra, dirigida por Didier Otaola, busca provocar risa y conectar con el público a través de las experiencias de pareja. Tendrá una función más el próximo jueves en el Teatro Rodolfo Usigli, de Coyoacán, en donde se escuchará a los instrumentistas de violín y chelo, Nadia Waller y Rodrigo Díaz, convertirse en actores y reflexionar sobre las discusiones de pareja, los choques culturales y la vida con hijos gemelos.

En este concierto que sale mal… “él es un chelista español con ego de solista y ella es una violinista mexicana con toda la paciencia (y el sarcasmo) y con dos hijos adolescentes. Entonces, contamos nuestra historia de vida. Es una especie de stand up y música en donde se reviven situaciones, anécdotas y se recrea la lucha de ambos personajes en cuanto a su profesión y cultura”.

Cada escena, explicó Rodrigo Díaz, termina con una pieza musical que va desde Bach hasta Piel canela; la selección pasa por Aston Piazolla y hasta Paganini, entre otras piezas emblemáticas.

Diaz, junto con Waller, escribieron y crearon el montaje autogestivo, sobre el cual el concertista detalló que “este formato, sin haber descubierto el hilo negro, es un subgénero distinto del teatro; incluso rompe con la cuarta pared desde un principio. Es una especie de stand up instrumental o un concierto dentro de una obra musicalizada”.