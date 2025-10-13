▲ El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez, cuenta la historia de cinco menores que son abandonados por sus padres y cuidados por su abuela, quien padece Alzheimer y es atormentada por Belcebú. Foto gramas de la cinta

Morelia, Mich., En la competencia oficial de ficción mexicana del 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, ayer debutó el largometraje El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), del director Ernesto Martínez Bucio, quien sorprendió al público y a la crítica con una película pasmosa a la cual le queda chico el nombre.

El diablo… cuenta la historia de cinco hermanos menores de edad a quienes sus padres abandonan y son dejados con su abuela, quien padece los albores del Alzheimer y vive atormentada por Belcebú.

En conferencia de prensa, a pregunta de La Jornada, el director relató sobre su relación con el maligno a lo largo de su vida: “la he tenido desde niño, me ha acompañado desde pequeño. Estudié en una escuela católica, donde me infundieron mucho miedo a el diablo y mi relación con esos temores fue extraña. Recuerdo que con mi familia, cuando nos mudamos a una nueva casa. Tenía que compartir la habitación con mi hermano menor; mis padres me dieron a escoger si quería la cama que daba al armario o la cama que daba hacia la ventana. Pensé para mis adentros: ‘del closet sale el monstruo, por la ventana entra el diablo’, así que escogí la ventana. No sé por qué elegí el lado del diablo, quizá porque me daba menos temor que el monstruo. A partir de ahí me he ido relacionando con esos miedos y los he resignificado conforme he ido creciendo, hasta darme cuenta de que muchas veces, las cosas a las que más temor he tenido, en realidad no han sido para tanto”.

De la misma manera, la guionista de la cinta, Karen Plata, respondió a la pregunta: “Algunos piensan que el diablo es alguien a quien lo echaron de casa, un errante. Hemos creado nuestros propios mitos y de repente los resignificamos. Me di cuenta del tema del abandono infantil de forma casi instintiva. En la cotidianidad soy muy caótica, pero cuando trabajo suelo ser muy concentrada. Me puse muchos parámetros y lineamientos para hacer el guion, aunque creo mucho en la intuición, es a lo que más le hago caso”.

Martínez Bucio, coescritor del guion, añadió: “que Karen sea intuitiva no quiere decir que no trabajamos. Escribimos un guion sobre el otro, trabajamos con textos en paralelos y así nos encontramos con la película hasta que se nos hizo la luz.

“La hicimos de una manera muy entusiasta porque creemos en la humanidad, porque apostamos por la esperanza de que haya una lucecita; cuando la vimos, nos dimos cuenta de que por ahí estaba la película, que no fuera algo entre el bien y el mal, sino algo agridulce”, agregó Karen.

Fragmentos poéticos

Para despejar el origen del kilométrico título de su película, Martínez Bucio destacó que “de hecho, cuando estábamos escribiendo el guion –no de forma lineal–, la película no tenía nada que ver con el diablo. Karen viene del mundo de la poesía, ha ganado el Premio de Poesía Elías Nandino 2015 y en estos ejercicios que hace me encontré un extracto de uno de sus poemas que decía: ‘el diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja’. Me gustó la imagen, me llamó mucho la atención y atrajo de inmediato, así que le propuse usarlo como título de la película. “Una vez que lo integramos, cuando la empezamos a nombrar con ese nombre, el diablo comenzó a redondear el filme, le terminó de dar forma al guion. Este tipo de hechos azarosos terminaron siendo fundamentales para la construcción de la película.”