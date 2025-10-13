Afp, Europa Press, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 32

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que su país quiere “ayudar a China, no perjudicarla”, adoptando un tono conciliador días después de anunciar un arancel adicional de 100 por ciento a la segunda economía más grande del mundo.

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi (Jinping) acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco”, afirmó el mandatario estadunidense en su plataforma Truth Social.

Este mensaje supone un cambio drástico de tono, pues hace unos días el propio Trump acusaba a China de tomar medidas “siniestras y hostiles” en referencia a los controles a la exportación de tierras raras.

En concreto, denunció que China estaba intentando “tomar al mundo como rehén” y anunció un “incremento tremendo de los aranceles” sobre los productos de ese país.

Pekín, en tanto, acusó a Washington de actuar injustamente. Ayer, el ministerio de Comercio chino calificó la amenaza arancelaria de Trump de “típico ejemplo de doble moral” y afirmó que Estados Unidos había intensificado la presión económica contra Pekín desde septiembre.