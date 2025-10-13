Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 31

El crédito al consumo del sector financiero en general se otorga de manera irresponsable, ya que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se financian con tarjetas de crédito con tasas de interés superiores a 80 por ciento, sostuvo Carlos Marmolejo, director general de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus.

En entrevista, expuso que bajo esta dinámica, carente de un modelo de negocios sostenible, tanto bancos como Sofipos se exponen, primero, al consumo de su propio capital y, después, al de los depósitos de los ahorradores, ya que propician que sus clientes estén imposibilitados de pagar réditos tan altos.

“Observo una irresponsabilidad en el sector financiero al otorgar préstamos porque da tarjetas de crédito de manera masiva, con tasas de interés muy elevadas”, advirtió.

Detalló que en los créditos con costo anual total (CAT, que es el indicador que incorpora todos los gastos de un financiamiento) superior a 80 por ciento se compromete la salud financiera de los mexicanos. “Se tienen que bajar esas tasas porque es muy probable que la gente deje de pagarlas con esos niveles tan elevados”, subrayó.

El directivo criticó el Índice de Morosidad Ajustado (Imora) de las Sofipos –un indicador que incluye quitas y castigos de carteras de crédito–, ya que a mayo pasado fue de 20.87 por ciento. No obstante, hay microfinancieras que se encuentran muy por arriba de este nivel.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Imora de la Sofipo Kubo fue de 34.28 por ciento, en Libertad alcanzó 33.64, en Klar 26.97 y en Fincomún 25.54.