▲ Los desastres asociados con el clima han aumentado 83 por ciento en 20 años. Foto Europa Press

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 30

Los países más pobres y vulnerables al clima gastan miles de millones de dólares más para pagar sus deudas de lo que reciben en financiamiento para combatir el cambio climático, según muestra una nueva investigación.

El análisis, del grupo de expertos Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), concluye que en 2023 –el año más reciente del que hay datos disponibles– los 59 países que representan a los de menores ingresos y a los pequeños estados insulares en desarrollo pagaron 37 mil millones de dólares para abonar a sus deudas, pero recibieron sólo 32 mil millones de dólares en financiamiento climático.

Los hallazgos reflejan un círculo vicioso en el que los países se ven obligados a endeudarse más para cubrir los costos de una crisis a la que apenas han contribuido. Esto suele ir en detrimento del presupuesto de salud o educación, y causa una mayor acumulación de deudas.

“Es terriblemente irónico que los países más vulnerables a la crisis climática hayan hecho menos para provocarla”, dijo Sejal Patel, investigador principal del IIED. “Sus abrumadoras cargas de deuda hacen que sea muy difícil afrontar fenómenos climáticos extremos cada vez más dañinos e impredecibles”.

La carga de la deuda en los países de bajos ingresos se ha disparado en los últimos años. Los países en desarrollo destinan actualmente un promedio de 15 por ciento de sus ingresos públicos al servicio de la deuda externa cada año, en comparación con tan sólo 6.6 por ciento en 2010.

En África, presión al máximo

Las presiones de la deuda se sienten particularmente en África, donde 20 países de bajos ingresos están en situación de crisis de deuda o en riesgo de estarlo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No sólo los costos de la deuda están aumentando vertiginosamente, sino que el flujo de financiamiento climático, destinado a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y cubrir las pérdidas y los daños climáticos, sigue estando enormemente subfinanciado.