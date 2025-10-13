E

l libre comercio es una medida política. Su sustento se remonta a las formulaciones que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, hicieron Adam Smith y David Ricardo. En esencia se trata de las medidas que no discriminan en contra de las importaciones, ni interfieren con las exportaciones. Una política de libre comercio no significa que un país abandone necesariamente los controles y los impuestos sobre las transacciones con el exterior.

Smith llevó la noción clave de la división del trabajo y la especialización como base de la generación de valor a las relaciones comerciales entre países, lo que provocaría una mayor eficiencia y un incremento en la producción. Ricardo especificó que la ventaja de un país en la producción de un bien no tenía que ser absoluta para justificar el comercio, pues las ventajas son de carácter comparativo.

La especialización, determinada por los costos de oportunidad (los costos en términos de otros productos que dejen de producirse), permite el intercambio comercial mutuamente benéfico para los participantes, aun cuando uno de ellos sea más eficiente en la producción en general. La idea es que un país debe enfocarse en lo que hace mejor o de modo más eficiente y comerciar en lo demás. Ciertamente, la especialización puede provenir de un entorno comercial creado, por ejemplo, por los acuerdos comerciales entre países que, por diversos factores, dividen y especializan el trabajo y la producción.

La política de libre comercio contiene también los mecanismos que lo restringen, entre ellos las tarifas que son un instrumento que usan los gobiernos para incidir en las condiciones del intercambio y la gestión de la actividad económica. Son un impuesto sobre los productos importados, lo que eleva sus precios y hace que los productos domésticos se vuelven más competitivos; en ocasiones en contra de la eficiencia en el uso de los recursos.

Hoy hay una disputa acerca de lo que se consideran como distorsiones de las pautas productivas, la generación de empleo, las corrientes de comercio y capitales que lesiona los intereses nacionales. Esto representa un cuestionamiento del entorno que ha provocado una creciente interrelación comercial, productiva y financiera que llevó a un intenso proceso de globalización.

Una de las cuestiones que se debaten es el significado de los déficits comerciales en las condiciones productivas, financieras y laborales. De ahí parten las políticas restrictivas al comercio y el cuestionamiento frontal del esquema global de producción y financiamiento que se expresa en la localización de la producción, los flujos de comercio, las transacciones financieras y las condiciones que definen las cadenas de producción y abastecimiento. Los objetivos principales de las políticas de comercio en cuanto a la protección de las actividades económicas y el sistema de incentivos están abiertos a un replanteamiento que incluye: la aplicación de tarifas, subsidios, cuotas, requerimientos de contenido local y derechos antidumping.