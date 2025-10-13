Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 28

La tenencia de acciones mexicanas por inversionistas extranjeros rompió en agosto una racha de 14 meses de caídas consecutivas.

La mayor adquisición de deuda de corporativos mexicanos se dio en un momento en que cayó el precio de estos instrumentos y se registró cierta tregua en las negociaciones de comercio exterior.

En agosto de 2025, el saldo de la tenencia de no residentes en títulos de renta variable sumó 157 mil 690 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 6.1 por ciento y con ello rompió una racha de 14 meses de caídas consecutivas, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Banco de México.

Los participantes extranjeros elevaron en agosto sus posiciones en el mercado accionario en 9 mil 114.6 millones de dólares, pese a que la economía mexicana comenzó la segunda mitad del año con cierta debilidad: una caída anual de 0.2 por ciento en julio y un repunte de 0.2 por ciento en agosto, según el indicador oportuno de la actividad económica (Ioae), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El número de acciones de corporativos en manos de extranjeros representa aproximadamente 34.96 por ciento del valor de mercado total de la Bolsa en México, según información del banco central.