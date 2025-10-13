Deportes
Deportes/La capitalina María Paredes gana oro y plata en El Cairo/
Al cierre
La capitalina María Paredes gana oro y plata en El Cairo
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de octubre de 2025, p. a47

La oriunda de la capital del país, María Paredes Albot ganó medallas de oro y plata en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting, en El Cairo, Egipto. La atleta consiguió un segundo puesto en la categoría 50 kilogramos femenil en el mejor de sus levantamientos con 256 kilogramos. El primer lugar lo conquistó por el total de sus levantamientos. Albor destaca en esta disciplina después de haber cosechado éxitos en otras especialidades, como el tenis de mesa, en el que fue campeona parapanamericana en varias ediciones, la más reciente en Toronto 2015 y también compitió en esa modalidad en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

