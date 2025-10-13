Lunes 13 de octubre de 2025, p. a47
Missouri . Patrick Mahomes lanzó 257 yardas y mandó para tres touchdowns, además corrió para otra anotación y lideró así a los Jefes de Kansas City a una victoria de 30-17 sobre los debilitados Leones de Detroit, en un juego que terminó con una pelea a puñetazos entre los jugadores.
Mahomes intentó estrechar manos con Brian Branch después del silbatazo final, y el defensivo de los Leones lo ignoró. El receptor de los Jefes, JuJu Smith-Schuster, se molestó e intercambió palabras con Branch, quien lanzó un puñetazo que desató la breve pelea.
Se necesitó a deportistas y entrenadores de ambos equipos para separar la escaramuza y despejar el campo.
Marquise Brown tuvo dos recepciones de touchdown y Xavier Worthy consiguió otro para los Jefes (3-3), quienes jugaron un partido casi perfecto –sin castigos y sin pérdidas de balón– una semana después de una derrota llena de errores en el último segundo en Jacksonville.
Además, Kansas City también logró contener a la ofensiva más anotadora de la NFL para romper la racha de cuatro victorias consecutivas de Detroit.
Jared Goff terminó con 203 yardas por pase para los Leones (4-2), aunque conectó con Jameson Williams y Sam LaPorta para anotaciones. Amon-Ra St Brown fue limitado a 45 yardas de recepción y Jahmyr Gibbs necesitó 17 acarreos para ganar sólo 65 yardas.