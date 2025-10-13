Lunes 13 de octubre de 2025, p. a47
Toronto. Una vez más el cerrador mexicano Andrés Muñoz tuvo una estupenda actuación en la novena entrada con Marineros de Seattle, que derrotaron 3-1 a los Azulejos de Toronto anoche en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Muñoz se mantiene como un taponero efectivo que retiró en orden para la victoria de los visitantes que desde hace casi un cuarto de siglo no jugaban esta instancia.
George Springer conectó un batazo de cuatro esquinas para Azulejos en el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto con dos corredores en base en una primera entrada de 27 arrojos.
Anthony Santander pegó un sencillo en la segunda entrada para el único imparable de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Azulejos.
Los pitchers Miller, Gabe Speier, Matt Brash y Muñoz se combinaron para realizar sólo 100 lanzamientos en menos de 48 horas del juego ante Detroit en el que los Marineros necesitaron 209 para superar a su rival en 15 capítulos.
Cal Raleigh, quien lideró las grandes ligas con 60 jonrones, empató la pizarra en la sexta entrada con su noveno cuadrangular en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había mantenido a los bateadores en 0 de 16 con splitters en la postemporada antes del jonrón de Raleigh. Jorge Polanco conectó un sencillo que remolcó una para Seattle en la misma entrada y añadió otro productor de carrera en la octava.