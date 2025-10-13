Ap

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. a47

Toronto. Una vez más el cerrador mexicano Andrés Muñoz tuvo una estupenda actuación en la novena entrada con Marineros de Seattle, que derrotaron 3-1 a los Azulejos de Toronto anoche en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Muñoz se mantiene como un taponero efectivo que retiró en orden para la victoria de los visitantes que desde hace casi un cuarto de siglo no jugaban esta instancia.

George Springer conectó un batazo de cuatro esquinas para Azulejos en el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto con dos corredores en base en una primera entrada de 27 arrojos.

Anthony Santander pegó un sencillo en la segunda entrada para el único imparable de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Azulejos.