En el debut de Joe Flacco los Bengalíes sufrieron su cuarto descalabro al hilo
Lunes 13 de octubre de 2025, p. a12
La lesión de un mariscal de campo determina el destino de un equipo en la NFL. Desde la baja de Joe Burrow en la segunda jornada de la temporada, los Bengalíes de Cincinnati no han podido ser competitivos y ayer sumaron su cuarta derrota consecutiva al caer 27-18 ante los Empacadores de Green Bay. La realidad de los Acereros de Pittsburgh es muy diferente, pues con Aaron Rodgers en los controles se impusieron 23-9 a los Cafés de Cleveland y son líderes de la División Norte de la Conferencia Americana.
Joe Flacco, de 40 años, debutó como pasador de Cincinnati para corregir el rumbo del equipo desde la ausencia de Burrow, con quien tuvieron dos triunfos en el arranque de la campaña, antes de sufrir una lesión en el pie que lo dejará fuera de actividad al menos tres meses.
Flacco mantuvo un juego reñido en el Lambeau Field, al lanzar dos pases de anotación para 219 yardas, pero no fue suficiente para imponerse a uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. Los Cabezas de Queso, impulsados por un ataque terrestre comandado por Josh Jacobs evitaron el intento de remontada en el último periodo.
Jacobs anotó en dos ocasiones por tierra y alcanzó 93 yardas por esta vía, mientras su mariscal Jordan Love lanzó un pase a las diagonales con su ala cerrada Tucker Kraft y sufrió una intercepción. La última esperanza de Cincinnati se desvaneció cuando Evan McPherson falló un intento de gol de campo de 56 yardas con 41 segundos por jugar.
Cuervos en picada
El caso de los Cuervos es similar al de los Bengalíes, desde la lesión en el tendón de la corva de Lamar Jackson ante los Jefes de Kansas City, Baltimore ha ido en picada. Los dirigidos por John Harbaugh perdieron 17-3 ante los Carneros de los Ángeles para registrar un récord (1-5) en las primeras seis jornadas.
El pasador suplente Cooper Rush solamente registró 72 yardas y fue interceptado en una ocasión , mientras los Carneros con Mathew Stafford en los controles anotaron en dos ocasiones, primero con un acarreo de Kyren Williams y luego con una atrapada de Tyler Higbee.
El mal momento que viven los equipos de la División Norte de la Conferencia Americana (Cuervos, Cafés y Bengalíes), ha sido aprovechado por Pittsburgh, que tiene una foja de 4-1 y es líder del sector. Rodgers guió a su equipo a la victoria al lanzar dos pases de anotación con sus receptores DK Metcalf y Connor Heyward. Los demás puntos llegaron de los botines del pateador Chris Boswell, quien conectó tres goles de campo.
Por otra parte, los Jets de Nueva York cayeron 13-11 ante los Broncos de Denver en el duelo que se disputó en Londres. El ex mariscal de campo de los Jets, Mark Sanchez, fue liberado de custodia una semana después de que la policía informara de que fue apuñalado durante una pelea con un conductor de camión fuera de un hotel en Indianápolis.
En otros resultados, las Panteras de Carolina sorprendieron al derrotar 30-27 a los Vaqueros de Dallas, los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 25-19 a los Santos de Nueva Orleans, mientras los Halcones Marinos de Seattle derrotaron 20-12 a los Jaguares de Jacksonville y los Bucaneros de Tampa Bay aplastaron 30-19 a los 49ers de San Francisco.
Con información de Afp