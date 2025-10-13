▲ El pasador de Cincinnati Joe Flacco mantuvo un juego reñido en el Lambeau Field, al lanzar dos pases de anotación para 219 yardas, pero no fue suficiente para imponerse a uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional, los Cabezas de Queso. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. a12

La lesión de un mariscal de campo determina el destino de un equipo en la NFL. Desde la baja de Joe Burrow en la segunda jornada de la temporada, los Bengalíes de Cincinnati no han podido ser competitivos y ayer sumaron su cuarta derrota consecutiva al caer 27-18 ante los Empacadores de Green Bay. La realidad de los Acereros de Pittsburgh es muy diferente, pues con Aaron Rodgers en los controles se impusieron 23-9 a los Cafés de Cleveland y son líderes de la División Norte de la Conferencia Americana.

Joe Flacco, de 40 años, debutó como pasador de Cincinnati para corregir el rumbo del equipo desde la ausencia de Burrow, con quien tuvieron dos triunfos en el arranque de la campaña, antes de sufrir una lesión en el pie que lo dejará fuera de actividad al menos tres meses.

Flacco mantuvo un juego reñido en el Lambeau Field, al lanzar dos pases de anotación para 219 yardas, pero no fue suficiente para imponerse a uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. Los Cabezas de Queso, impulsados por un ataque terrestre comandado por Josh Jacobs evitaron el intento de remontada en el último periodo.

Jacobs anotó en dos ocasiones por tierra y alcanzó 93 yardas por esta vía, mientras su mariscal Jordan Love lanzó un pase a las diagonales con su ala cerrada Tucker Kraft y sufrió una intercepción. La última esperanza de Cincinnati se desvaneció cuando Evan McPherson falló un intento de gol de campo de 56 yardas con 41 segundos por jugar.

Cuervos en picada

El caso de los Cuervos es similar al de los Bengalíes, desde la lesión en el tendón de la corva de Lamar Jackson ante los Jefes de Kansas City, Baltimore ha ido en picada. Los dirigidos por John Harbaugh perdieron 17-3 ante los Carneros de los Ángeles para registrar un récord (1-5) en las primeras seis jornadas.