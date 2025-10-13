▲ Los universitarios se repusieron de una intercepción en el primer cuarto para confirmar su dominio. Foto cortesía de la Dirección de Actividades Deportivas UNAM

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. a12

En el partido más esperado por los aficionados, los universitarios redimieron su hasta ahora decepcionante temporada al derrotar 13-7 a las Águilas Blancas en el estadio olímpico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Los dirigidos por Julio Nava mostraron categoría y se repusieron de una intercepción en el primer cuarto del partido para confirmar su dominio sobre los guindiblancos en la semana seis de la Conferencia de los 14 Grandes.

“Me siento orgulloso de mis jugadores porque supieron sobreponerse de una situación complicada. Este triunfo es importante no sólo para nosotros, sino también para la comunidad universitaria que nos respalda”, comentó el coach.

En los primeros minutos del encuentro, el politécnico Luis Galván aprovechó una intercepción al quarterback auriazul, Leonardo Garza, para anotar el único touchdown de los volátiles.

A partir de entonces, los universitarios retomaron el control del partido. En el inicio del segundo cuarto Arturo Gómez conectó dos goles de campo de 44 y 23 yardas para recortar la distancia a 6-7.

Minutos después, Garza lavó su error al conectar un pase de anotación con Patricio Olvera para adelantar a los Pumas 13-7.

En los últimos dos minutos, la defensa universitaria se plantó con autoridad y detuvo a la ofensiva del Poli dentro de la yarda 10, en primero y gol.

Pumas CU acumuló 412 yardas totales (261 aéreas y 151 terrestres); por 280 de Águilas Blancas (174 por aire y 106 por tierra).