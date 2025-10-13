Lunes 13 de octubre de 2025, p. a11
Chicago. El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa lograron sus primeros triunfos en el maratón de Chicago, que celebraron en un contexto de tensiones por la campaña de redadas contra inmigrantes ordenada por el presidente Donald Trump.
Kiplimo se coronó con una marca de 2:02:23 horas en apenas el segundo maratón en el que compite en su carrera.
Con el séptimo mejor tiempo de la historia, el ugandés encabezó el podio que completaron los kenianos Amos Kipruto (2:03:54) y Alex Masai (2:04:37).
Antigua figura de la pista, Kiplimo corrió durante buena parte de la prueba por delante del tiempo del récord mundial de maratón, establecido en este mismo recorrido en 2023 por el keniano Kelvin Kiptum (2:00:35), fallecido cuatro meses después en un accidente de tráfico en su país.
Kiplimo lideró la carrera en solitario después de dejar atrás en el kilómetro 30 al vigente campeón, el keniano John Korir, y bajó el ritmo en la parte final hasta cruzar la línea de meta en el céntrico parque Grant.
El medallista olímpico y mundial, de 24 años, se ha destapado esta temporada como una de las mayores figuras de futuro en esta emblemática prueba. El pasado febrero mejoró el récord del orbe de la media maratón en Barcelona (56:42) y en abril finalizó segundo en Londres en su debut en los 42.195 kilómetros (2:03:37).
En la carrera femenina, la etíope Hawi Feysa también consiguió su primera victoria con un tiempo de 2:14:56, seguida de su compatriota Megertu Alemu (2:17:18) y la tanzana Magdalena Shauri (2:18:03).
Este maratón, uno de los más importantes del mundo con unos 53 mil participantes, 3 mil de los cuales eran mexicanos –unos que viajaron desde la CDMX y otros que radican en la ciudad del viento– transcurrió de forma pacífica sin ser impactado por las tensiones políticas que vive Chicago en las últimas semanas. El tricolor mejor clasificado fue Patricio Castillo con 2:19:14 en el lugar 38.
Como en otras ciudades del país, esta campaña de deportación masiva ha sido objeto de protestas de manifestantes, que derivaron en algunos disturbios.
Algunos clubes locales de corredores latinos habían expresado inquietud sobre la posibilidad de que se realizaran detenciones durante el maratón.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, había hecho un llamado a la celebración de la carrera en un tono festivo como respuesta a la campaña del gobierno.
“La mejor manera para demostrar resistencia es no doblegarnos ante la tiranía”, dijo Johnson. “Trump está literalmente socavando el poder económico de ciudades como Chicago, así que estamos alentando a todos a salir y celebrar”.