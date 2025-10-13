▲ El ugandés Jacob Kiplimo encabezó el podio que completaron los kenianos Amos Kipruto y Alex Masai en el maratón de Chicago, donde participaron 3 mil corredores mexicanos. Foto Afp

Chicago. El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa lograron sus primeros triunfos en el maratón de Chicago, que celebraron en un contexto de tensiones por la campaña de redadas contra inmigrantes ordenada por el presidente Donald Trump.

Kiplimo se coronó con una marca de 2:02:23 horas en apenas el segundo maratón en el que compite en su carrera.

Con el séptimo mejor tiempo de la historia, el ugandés encabezó el podio que completaron los kenianos Amos Kipruto (2:03:54) y Alex Masai (2:04:37).

Antigua figura de la pista, Kiplimo corrió durante buena parte de la prueba por delante del tiempo del récord mundial de maratón, establecido en este mismo recorrido en 2023 por el keniano Kelvin Kiptum (2:00:35), fallecido cuatro meses después en un accidente de tráfico en su país.

Kiplimo lideró la carrera en solitario después de dejar atrás en el kilómetro 30 al vigente campeón, el keniano John Korir, y bajó el ritmo en la parte final hasta cruzar la línea de meta en el céntrico parque Grant.

El medallista olímpico y mundial, de 24 años, se ha destapado esta temporada como una de las mayores figuras de futuro en esta emblemática prueba. El pasado febrero mejoró el récord del orbe de la media maratón en Barcelona (56:42) y en abril finalizó segundo en Londres en su debut en los 42.195 kilómetros (2:03:37).