Lunes 13 de octubre de 2025, p. a11
Gabriela Rodríguez rubricó un capítulo histórico para el tiro deportivo mexicano.
La dos veces seleccionada olímpica logró la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Escopeta, convirtiéndose en la segunda atleta de su disciplina que sube al podio en una justa del orbe.
En Atenas, Grecia, sede de la justa, Rodríguez brilló en la prueba de skeet y con ello, rompió una sequía de 37 años sin preseas para nuestro país.
La tricolor, quien hace unas semanas celebró su boda, logró una puntuación de 54 unidades, sólo tres menos que la campeona estadunidense Samantha Simonton, quien finalizó con una marca de 57, mientras la sueca Victoria Larsson cerró en tercer lugar con 44.
Gaby, única latinoamericana en la disputa por las preseas, avanzó a la final al colocarse en el segundo lugar de la etapa clasificatoria donde se generó un cuádruple empate de 120 puntos en cinco rondas. Al final, la tricolor superó la fase con una victoria con 120+8.
Antes que la saltillense, Nuria Ortiz, fallecida en 2024, logró seis medallas mundiales en tiro deportivo, dos oros, dos platas y dos bronces. Su última presea fue en Valencia 1987.
La seleccionada llegó al Mundial tras lograr en septiembre el oro y su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante el XXI Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana.
Carrera en ascenso
Con más de una década en el alto rendimiento, Rodríguez es la principal referente de la especialidad en México. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalizando en la posición número 12 y cuatro años más tarde estuvo en París 2024, justa en la que mejoró al terminar en el séptimo lugar.
La atleta de 29 años cuenta con logros importantes en su palmarés como una plata y un bronce en Copas del Mundo, así como dos platas en Juegos Panamericanos.
La deportista llegó al tiro como un legado familiar. Su padre, Javier Rodríguez, compitió en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 y su abuelo también practicó la disciplina, por lo que el manejo del rifle y el sonido de los disparos siempre han sido parte de su cotidianidad.
En Tokio, Rodríguez fue la primera mexicana en participar en tiro olímpico tras más de 30 años de ausencia nacional en esa especialidad.
Gaby alcanzó este resultado bajo las nuevas especificaciones internacionales del skeet, lo que la consolida como la primera mexicana en subir al podio mundial en la era moderna del tiro olímpico.
Estados Unidos también se impuso en la prueba masculina de skeet. Vincent Hancock ganó el oro con 59 platos por los 55 del checo Daniel Korcak. Tercero acabó el danés Emil Kjeldgaard Petersen (45).