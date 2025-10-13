▲ La saltillense Gabriela Rodríguez rompió una sequía de 37 años sin preseas para el país. Foto Federación Internacional de Tiro Deportivo

Gabriela Rodríguez rubricó un capítulo histórico para el tiro deportivo mexicano.

La dos veces seleccionada olímpica logró la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Escopeta, convirtiéndose en la segunda atleta de su disciplina que sube al podio en una justa del orbe.

En Atenas, Grecia, sede de la justa, Rodríguez brilló en la prueba de skeet y con ello, rompió una sequía de 37 años sin preseas para nuestro país.

La tricolor, quien hace unas semanas celebró su boda, logró una puntuación de 54 unidades, sólo tres menos que la campeona estadunidense Samantha Simonton, quien finalizó con una marca de 57, mientras la sueca Victoria Larsson cerró en tercer lugar con 44.

Gaby, única latinoamericana en la disputa por las preseas, avanzó a la final al colocarse en el segundo lugar de la etapa clasificatoria donde se generó un cuádruple empate de 120 puntos en cinco rondas. Al final, la tricolor superó la fase con una victoria con 120+8.

Antes que la saltillense, Nuria Ortiz, fallecida en 2024, logró seis medallas mundiales en tiro deportivo, dos oros, dos platas y dos bronces. Su última presea fue en Valencia 1987.

La seleccionada llegó al Mundial tras lograr en septiembre el oro y su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante el XXI Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana.