Lunes 13 de octubre de 2025, p. a10
Entre los impactos indirectos propiciados por las reglas, Chivas salió beneficiado del empate 1-1 entre Toluca y San Luis para concretar su pase la liguilla de la Liga Mx Femenil; en tanto, las escarlatas se quedaron a un paso de avanzar cuando faltan dos fechas para el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025.
Lo que parecía un marcador intrascendente rezagó a las potosinas en la contienda por la liguilla al quedarse con 22 unidades, por ahora fuera de los puestos de clasificación. En cambio, ese resultado consolidó a Chivas, que tiene 30 puntos y es cuarto en la tabla general, mientras el Toluca suma 29 unidades y espera cerrar su pase en la siguiente fecha.
Chivas, que sólo necesitaba de una victoria para festejar el pase, también se había tropezado al medio día de ayer con una igualada 1-1 ante el sotanero Puebla, un marcador que frustraba de manera temporal sus aspiraciones por sellar su boleto en la jornada 15 de la temporada.
En un encuentro que parecía de trámite para el Guadalajara, el Puebla, apremiado por la compleja temporada que han tenido, prefirió en esta ocasión desplegar un juego defensivo en el cual la arquera Gabriela Machuca fue clave, una estrategia que funcionó al técnico Carlos Adrián Morales.
Así, Liliana Fernández sacudió las redes al minuto 44 luego de que la arquera rojiblanca Celeste Espino erró en una salida y dejó descubierto el arco.
Sin embargo, Chivas pelearía por evitar la bochornosa derrota en casa y en el tramo final apareció Carolina Jaramillo con un disparo cruzado desde la media luna para rescatar al plantel. Fue un tanto trascendental para la ariete, quien disputó su partido 200 con la playera rojiblanca.
Aún con el sinsabor por el empate, el Guadalajara debía esperar al encuentro entre Toluca y San Luis, el cual podría detener tanto a las tapatías como a las escarlatas en su camino a la liguilla si lograba imponerse en el estadio Nemesio Diez.
Pero las escarlatas, que han tenido uno de sus mejores torneos tras el arribo en este verano del francés y campeón de la Champions Patrice Lair, insistió en su empeño de sellar lo antes posible el pase y aceleró en la ofensiva.
Frente a un San Luis que se mostraba arriesgado, el Toluca logró mover el marcador al romper a la defensa rival en un tiro de esquina al tiempo que Cinthya Peraza (47’) conectó un remate de cabeza para sacudir las redes.
El San Luis tampoco cedería, pues aún está en riesgo de quedar fuera de los cuartos de final, por lo que Ilana Izquierdo mandó un potente disparo de pierna zurda desde el borde del área para equilibrar el marcador. Un resultado que dejaba en vilo al Toluca, pero que también mantiene con vida a las potosinas.