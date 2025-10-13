De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. a10

Entre los impactos indirectos propiciados por las reglas, Chivas salió beneficiado del empate 1-1 entre Toluca y San Luis para concretar su pase la liguilla de la Liga Mx Femenil; en tanto, las escarlatas se quedaron a un paso de avanzar cuando faltan dos fechas para el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025.

Lo que parecía un marcador intrascendente rezagó a las potosinas en la contienda por la liguilla al quedarse con 22 unidades, por ahora fuera de los puestos de clasificación. En cambio, ese resultado consolidó a Chivas, que tiene 30 puntos y es cuarto en la tabla general, mientras el Toluca suma 29 unidades y espera cerrar su pase en la siguiente fecha.

Chivas, que sólo necesitaba de una victoria para festejar el pase, también se había tropezado al medio día de ayer con una igualada 1-1 ante el sotanero Puebla, un marcador que frustraba de manera temporal sus aspiraciones por sellar su boleto en la jornada 15 de la temporada.

En un encuentro que parecía de trámite para el Guadalajara, el Puebla, apremiado por la compleja temporada que han tenido, prefirió en esta ocasión desplegar un juego defensivo en el cual la arquera Gabriela Machuca fue clave, una estrategia que funcionó al técnico Carlos Adrián Morales.

Así, Liliana Fernández sacudió las redes al minuto 44 luego de que la arquera rojiblanca Celeste Espino erró en una salida y dejó descubierto el arco.