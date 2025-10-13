Ap y Afp

Lunes 13 de octubre de 2025

Accra. Ghana es el quinto país africano en clasificar para la Copa del Mundo de 2026. De esta manera, el cuarto finalista de Sudáfrica 2010 se une a Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez en el torneo del próximo año.

Ghana necesitaba un punto contra Comoras en su último partido del grupo I para conseguir el boleto a su segunda Copa del Mundo consecutiva, y selló su lugar con una victoria 1-0 en el Estadio Deportivo de Accra.

Al final, ni siquiera necesitó eso, pues Madagascar, que ocupaba el segundo lugar, perdió 4-1 en Mali.

El delantero del Tottenham, Mohammed Kudus, anotó el gol decisivo al minuto 47 para asegurar que Ghana clasificara a su quinto Mundial, tras haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Pese a la derrota, Madagascar terminó segundo, pero la victoria habría mejorado sus posibilidades de ser uno de los cuatro mejores subcampeones, que compiten por un lugar en el repechaje.

Los nueve ganadores de grupo se clasifican automáticamente para la Copa del Mundo. Los cuatro mejores segundos lugares juegan en un minitorneo de dos semifinales y una final en noviembre.

El equipo ganador avanza al torneo de repesca de la FIFA contra oponentes de Asia, Concacaf, Sudamérica y Oceanía.

Burkina Faso, segundo en el grupo A detrás de Egipto, cerró su campaña con una victoria de 3-1 contra Etiopía, con el suplente Pierre Landry Kabore anotando un triplete en la segunda mitad.