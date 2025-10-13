Lunes 13 de octubre de 2025, p. 9
Accra. Ghana es el quinto país africano en clasificar para la Copa del Mundo de 2026. De esta manera, el cuarto finalista de Sudáfrica 2010 se une a Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez en el torneo del próximo año.
Ghana necesitaba un punto contra Comoras en su último partido del grupo I para conseguir el boleto a su segunda Copa del Mundo consecutiva, y selló su lugar con una victoria 1-0 en el Estadio Deportivo de Accra.
Al final, ni siquiera necesitó eso, pues Madagascar, que ocupaba el segundo lugar, perdió 4-1 en Mali.
El delantero del Tottenham, Mohammed Kudus, anotó el gol decisivo al minuto 47 para asegurar que Ghana clasificara a su quinto Mundial, tras haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.
Pese a la derrota, Madagascar terminó segundo, pero la victoria habría mejorado sus posibilidades de ser uno de los cuatro mejores subcampeones, que compiten por un lugar en el repechaje.
Los nueve ganadores de grupo se clasifican automáticamente para la Copa del Mundo. Los cuatro mejores segundos lugares juegan en un minitorneo de dos semifinales y una final en noviembre.
El equipo ganador avanza al torneo de repesca de la FIFA contra oponentes de Asia, Concacaf, Sudamérica y Oceanía.
Burkina Faso, segundo en el grupo A detrás de Egipto, cerró su campaña con una victoria de 3-1 contra Etiopía, con el suplente Pierre Landry Kabore anotando un triplete en la segunda mitad.
Egipto, que ya se había clasificado, obtuvo otra victoria al vencer 1-0 a Guinea-Bisáu.
En el grupo E, Níger venció 1-0 a Zambia y terminó segundo.
Países Bajos golea a Finlandia
En las eliminatorias de la UEFA, Países Bajos goleó 4-0 a Finlandia y afianzó así su liderato en el grupo G, con 16 puntos, con lo que quedó muy cerca de certificar su boleto al Mundial 2026.
Donyell Malen (al 8’) y el capitán Virgil van Dijk (17’) adelantaron rápido a los neerlandeses, asistidos en ambas ocasiones por Memphis Depay. El atacante del Corinthians dejó el partido sentenciado antes del descanso, con un gol de penal (38’). Mientras Cody Gakpo amplió el resultado en la recta final (84).
En la misma llave, Polonia derrotó 2-0 a Lituania, con lo que se mantiene en el segundo lugar, con 13 unidades.
Dinamarca se impuso 3-1 a Grecia y encabeza el Grupo C, empatado a 10 unidades con Escocia, que ayer venció 2-1 a Bielorrusia.
En el grupo L, Croacia goleó 3-0 a Gibraltar y permanece como líder, con 16 puntos, seguido de República Checa, que cayó 2-1 en su visita a Islas Feroe.
Austria perdió su invicto en las eliminatorias tras caer 1-0 ante Rumania, pero continúa como en el primer lugar del grupo H, con 15 puntos.