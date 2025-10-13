▲ El director Sam Eastmond durante la presentación del sábado pasado en la Alhóndiga de Granaditas. Foto Carlos Alvar/ FIC

Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 6

Las bagatelas fueron escritas por el saxofonista Zorn entre marzo y mayo de 2015, y contienen 300 obras, que combinan una amplísima gama de influencias, sin distinción entre las más formales o consagradas y otras propias de la cultura popular, por ejemplo, del compositor de música para dibujos animados Carl W. Stalling. La obra del contrabajista Charles Mingus es un antecedente claro de estas composiciones lúdicas, entre el formalismo y la improvisación. Las piezas de Zorn se identifican con un número.

En conferencia previa a la presentación, el director de la big band, Sam Eastmond, declaró: “la improvisación crece y va mutando en el espacio donde la desarrollamos, lo que tocamos nunca se repite de la misma manera, surge algo nuevo con las composiciones de Zorn y nuestros colores”.

Consultado por el funcionamiento de la improvisación en una gran banda, dijo: “Somos una big band, por lo que la raíz de Duke Ellington es innegable, pero la forma en que nos organizamos para improvisar está más relacionada con la manera de ordenar un ensamble de músicos más reducido. Mi trabajo es crear problemas para que los resuelvan los músicos”.

Eastmond agregó: “Zorn es el mejor compositor de este siglo, del siglo pasado y del siglo que viene, alcanza con tomar uno de sus discos, como Naked City, para entender su magnitud”.