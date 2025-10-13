Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 5

Guanajuato, Gto., Con sus gaitas y tambores, el llamado Batallón de San Patricio congregó en su paso por algunas calles del centro de Guanajuato a unas 600 personas que disfrutaron la herencia escocesa y algunas piezas célebres del repertorio mexicano.

El recorrido musical, que en el contexto del Festival Internacional Cervantino se realizó al mediodía caluroso de este domingo, logró entusiasmar a viandantes que batieron palmas, bailaron y gritaron su reconocimiento a la agrupación de tintes marciales, pero que interpretaron canciones como El torito; Huapango, de Moncayo; Cielito lindo, y La cucaracha.

Desde la Plaza Allende y hacia el teatro Juárez, el recital concitó frente al teatro Cervantes y la enorme figura del Quijote una multitud compuesta por mexicanos y extranjeros que desde casi el primer acorde se dejaron envolver por la evocación de tintes potentes.

A su paso, fueron incluyendo a un pequeño contingente convencido por la evocación de ánimo militar, pero también de campiñas y tierras altas, del frío de inviernos diferentes, de verdores particulares.

Los 10 intérpretes, uno de ellos ciego, dividió a su paso la marea de gente que pulula por las calles céntricas de este fin de semana y a muchos los sumó a su cauda.

“Hay tanta gente que no voy a alcanzar a ver”, lamenta una mujer que embelesada se incorporó, entre tantos que intentan tener la mejor vista y la foto más acabada.