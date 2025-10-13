Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 5

Guanajuato, Gto., La dramaturga Angélica Liddell desmontó en su espectáculo Terebrante, casi como extirpar una parte dolorosa del cuerpo, la tradición del flamenco en un performance teatral de experimentación. En el Festival Internacional Cervantino (FIC) presentó un proyecto que pone en absoluto primer lugar a la mujer en ese género de baile y canto español, donde la narrativa es generalmente masculina.

La también escritora expuso una visión disruptora, sin el canto del hombre ni su interpretación de la guitarra, y donde desde el inicio se echa en falta la vistosidad del traje folclórico femenino de la cultura gitana.

El acercamiento primero son las leyendas proyectadas que explican el origen y esencia del género, como que es incierto y que para ser flamenco primero se debe tener una mujer que se quiera y luego dejarla “y ahí está el sufrimiento”.

La directora y fundadora del Atra Billis Teatro ofició una ceremonia en el Auditorio del Estado, cuya primera escena la muestra en soledad en el escenario, ataviada con un traje de noche, corto y brillante, se prueba unos botines y experimenta los primeros pasos. Rompe el pudor son su desnudo de cintura abajo.

La protagonista fuma y se lleva el cigarro al sexo, da la vuelta y muestra el trasero al público, al centro de un ambiente ensordecido por el humo y la lejanía de las luces. Se levanta y danza casi paródicamente al estilo del flamenco con la salvedad de las bragas visibles y que impiden el movimiento.

Son los primeros trazos de la creación de una atmósfera a contracorriente de la aceptada socialmente: el endiosamiento del atractivo turístico del baile entre la comunidad gitana en España, marcado por el dolor. Propone una nueva forma de ver y sentirlo, encarnada y en vino como sangre derramada.

Continúa sus pasos y evoca una serie de imágenes oníricas o arquetípicos. Pasajes crudos que provocan la vista, el pensamiento y el oído. Sensualidad abstrusa, renqueante, pecaminosa. Enteramente real. Se muestra una belleza de pecho desnudo, rodeada de guitarras flotantes, instrumentos espejo que gravitan a su vera pero niegan la melodía, ascienden y de pronto caen con estrépito y dispersan polvo.