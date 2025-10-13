Ángel Vargas

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 4

“Todas las cosas que causaban indignación a Carlos Monsiváis, las hacía suyas. Sin embargo, la gran causa en su vida era México; era un hombre que gustaba de definir muchas cosas del país”. Así, Rafael Barajas El Fisgón, englobó el pensar de amigos y colaboradores del escritor y periodista que participaron el sábado pasado en el homenaje que le rindió la Feria Internacional del Libro Zócalo a 15 años de su muerte.

En la charla –que su vez fue la presentación del libro Nostalgia de Monsiváis (Siglo XXI Editores), de Marta Lamas y Rodrigo Parrini– el caricaturista y la escritora Elena Poniatowska, entre otros participantes, dibujaron el retrato de un intelectual prodigioso de humor corrosivo, pero también bondadoso y con un compromiso inquebrantable con las causas populares.

“Carlos es la persona más inteligente que he conocido. Tenía como un Google integrado y una memoria absoluta. Se acordaba de absolutamente todo”, afirmó El Fisgón, quien compartió anécdotas que dan cuenta de la vastedad cultural del cronista.

Narró cómo, ante la urgencia de una amiga, Monsiváis citó de memoria todos los versículos de la Biblia que hacían referencia al diablo. “Lo podía hacer como si fuera la cosa más natural”.

El monero de La Jornada también destacó la agudeza política de ese intelectual, y recordó su célebre y lapidaria respuesta cuando le preguntaron qué esperaba del gobierno de Enrique Peña Nieto: “Espero que termine”.